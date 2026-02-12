Unieuro è impazzito: saldi estremi sulla migliore tecnologia

Unieuro ha pensato a tutto anche stavolta! Dalle colazioni con un caffè bollente, passando per la gestione della lavanderia, il catalogo propone prodotti pratici ma soprattutto iper convenienti. Con Unieuro, ogni angolo della casa può diventare più organizzato grazie a elettrodomestici pensati per chi vuole risparmiare tempo e spazio. La selezione è ampia, anzi ampissima, con dispositivi dalle grandi prestazioni e che hanno anche quel tocco di design che serve! . Scopri come rendere ogni momento in cucina e in lavanderia più semplice e piacevole con le offerte attuali di Unieuro.

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Prodotti per la casa intera

Nel reparto cucina, Unieuro propone la lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti al costo di 479 euro, ideale per chi desidera ordine e pulizia senza ingombri. Per chi ama cucinare dolci e arrosti senza complicazioni, il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 è disponibile a 249,90 euro. Le cene con amici diventano più leggere con la lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro o con la Whirlpool da incasso WIO, silenziosa e discreta, a 439 euro, mentre il controllo della cottura passa dal piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR, in offerta a 169 euro. Anche le pause caffè sono curate, con la De’Longhi Mini Me a 59,99 euro e la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro, pratiche e dal design accattivante. In lavanderia, Unieuro propone la lavatrice Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, perfetta per programmi rapidi e consumi equilibrati. Per chi vuole conservare al meglio alimenti e prodotti freschi, il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN è disponibile a 519 euro, unendo capacità e stile.