Da Expert piovono sconti: scopri le promo dai prezzi stracciati

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Nel salotto, la SAMSUNG QLED Smart TV 55″ QE55Q6FAUXXT 4K 2025 a €499 offre immagini spettacolari per film e sport. Restare connessi è semplice con APPLE iPad 11-inch 128GB a €349 e APPLE iPhone 15 128GB a €629, mentre per studio e lavoro c’è il LENOVO IP 3 Notebook 15,6” i5 16GB 512GB ad appena €529. Per ambienti sempre ordinati e aria piacevole, Expert propone il DYSON V11 Advanced a €399 e il BOSCH CL2000SET26WEKITWIFICL2000 a €399, strumenti perfetti per chi ama avere tutto sotto controllo. Con promozioni così complete, Expert dimostra ancora una volta di essere il punto di riferimento per tecnologia e comfort a casa.