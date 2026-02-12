Iliad GIGA 200: 200GB in 5G e minuti illimitati a 9,99 euro al mese

Iliad continua a puntare su formule semplici e trasparenti con l’offerta Iliad GIGA 200. Si tratta di una soluzione pensata per chi vuole molti dati a un prezzo fisso nel tempo e senza sorprese. Il piano prevede 200GB di traffico in 4G, 4G+ e 5G, insieme a minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa. Tutto ciò a 9,99€ al mese per sempre.

L’attivazione della SIM costa 9,99 euro. Invece il canone mensile resta lo stesso nel tempo, senza vincoli contrattuali, costi nascosti o penali di disattivazione. È proprio questo uno dei punti chiave della strategia Iliad. L’operatore infatti fin dal suo arrivo sul mercato italiano ha puntato su offerte semplici e chiare, con prezzi fissi e condizioni facilmente comprensibili.

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Superata la soglia dei 200GB mensili, è comunque possibile continuare a navigare al costo di 0,90cent ogni 100MB, ma solo dopo aver dato il consenso esplicito. In caso contrario, la connessione dati viene bloccata automaticamente, evitando addebiti imprevisti. Il 5G è disponibile per chi possiede uno smartphone compatibile e si trova in un’area coperta dalla rete-Iliad. In roaming nei Paesi dell’Unione Europea sono inclusi anche 15GB aggiuntivi, oltre a minuti e SMS senza costi extra. Tutto sempre nel rispetto delle condizioni di uso corretto. Ciò rende l’offerta adatta anche a chi viaggia spesso o utilizza il telefono all’estero.

Servizi inclusi e funzioni extra della promo Iliad

Oltre al traffico voce e dati, l’offerta include diversi servizi senza sovrapprezzo. Tra questi ci sono la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo, la portabilità del numero e l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, come tablet o computer.

È presente anche la tecnologia VoLTE. Quest’ultima consente di effettuare chiamate mantenendo la connessione dati attiva e con una qualità audio superiore rispetto alle chiamate tradizionali. Non è previsto lo scatto alla risposta e sono incluse le chiamate internazionali verso numeri fissi di molti Paesi, oltre ai mobili di Stati Uniti e Canada.

L’offerta può essere attivata sia online, tramite il sito ufficiale, sia presso i punti vendita Iliad, con una procedura pensata per essere rapida e senza passaggi complicati.