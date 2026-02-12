Redmi K100, in arrivo la nuova serie di punta di Redmi

Sembra che vedremo arrivare molto presto una nuova serie di smartphone a marchio Redmi. Si tratta della nuova serie denominata Redmi K100. Quest’ultima dovrebbe appartenere alla fascia medio-alta del mercato e dovrebbe essere composta da almeno due modelli, ovvero i nuovi Redmi K100 e Redmi K100 Pro Max.

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Redmi presenterà a breve in Cina la nuova serie top di gamma Redmi K100

Il produttore tech Redmi dovrebbe presentare a breve la nuova serie di smartphone top di gamma Redmi K100. Come già accennato in apertura, sembra che almeno inizialmente saranno annunciati due modelli, noti con il nome di Redmi K100 e Redmi K100 Pro Max. Le ultime indiscrezioni ci hanno rivelato che ci troveremo di fronte a dei dispositivi estremamente prestanti.

Dal punto di vista fotografico, si parla della presenza di un sensore fotografico da 200 MP con lente periscopica con teleobiettivo. Questo dovrebbe garantire dei risultati davvero eccezionali, con scatti di estrema qualità. Sembra tuttavia che non ci troveremo di fronte a degli smartphone inediti. Secondo le indiscrezioni che sono emerse in rete, i nuovi smartphone dell’azienda saranno distribuiti al di fuori della Cina come versioni re-branded.

Redmi K100 e Redmi K100 Pro Max dovrebbero infatti essere distribuiti a livello globale rispettivamente con il nome di Poco F9 Pro e Poco F9 Ultra. Come suggerisce la dicitura Di quest’ultimo modello, il produttore tech Xiaomi ha quindi intenzione di alzare ancora l’asticella sui suoi dispositivi a marchio Redmi e Poco. Soprattutto dal punto di vista fotografico. Quest’ultimo, come già detto, potrà vantare una lente periscopica da ben 200 MP. Si tratta di un valore davvero molto elevato, soprattutto per questa tipologia di dispositivi.

Fino al debutto ufficiale sul mercato dovrebbero comunque mancare ancora diverse settimane. Sarà necessario attendere ancora per scoprire ulteriori dettagli, soprattutto per quanto riguarda il design e il prezzo di vendita.