Xiaomi 18 Pro: doppia fotocamera da 200 MP e ritorno dello schermo posteriore

Mancano ancora diversi mesi al debutto della nuova serie Xiaomi 18, ma le prime indiscrezioni iniziano a delineare il profilo del modello più atteso. Secondo quanto trapelato da Digital Chat Station su Weibo, il dispositivo da 6,3 pollici potrebbe adottare una configurazione fotografica inedita per la gamma: un doppio sensore da 200 MegaPixel. Il post originale cita soltanto la diagonale del display e la presenza di due sensori ad altissima risoluzione, senza nominare direttamente il modello.
I messaggi successivi, però, hanno permesso di collegare il rumor proprio allo Xiaomi 18 Pro. L’attuale Xiaomi 17 Pro utilizza tre sensori posteriori da 50 MegaPixel, soluzione ormai consolidata. Il possibile passaggio a due moduli da 200 MP suggerisce un’evoluzione concentrata su fotocamera principale e tele, lasciando alla grandangolare un sensore da 50 MP. Una scelta che potrebbe privilegiare il dettaglio e lo zoom rispetto alla semplice moltiplicazione delle ottiche.
Continuità tecnica Xiaomi e variante Pro Max
Le informazioni raccolte indicano che la strategia non dovrebbe limitarsi al solo modello Pro. Anche l’eventuale Xiaomi 18 Pro Max, versione gemella con dimensioni maggiori, potrebbe adottare la stessa architettura hardware, avvicinando la serie alle soluzioni fotografiche viste quest’anno sulle varianti Ultra dei principali produttori. La presenza di due sensori da 200 MP porterebbe con sé un salto di qualità nella gestione delle immagini ad alta definizione e nella resa dei dettagli a lunga distanza. La configurazione ipotizzata resta quindi composta da tre moduli, con due elementi di punta dedicati a scatto standard e zoom e un terzo sensore per le riprese grandangolari.
Oltre alla fotocamera, un altro elemento attirerebbe l’attenzione: il ritorno dello schermo posteriore. Le indiscrezioni parlano di una ripresa di questo dettaglio già visto in precedenti modelli Xiaomi, integrato in un design che manterrebbe linee molto simili a quelle dell’attuale generazione. La scelta sembra orientata verso una forte continuità estetica, senza stravolgimenti evidenti. Il pannello secondario potrebbe tornare utile per notifiche rapide e selfie con la fotocamera principale, aggiungendo un tocco distintivo al retro del dispositivo. Nel complesso, lo Xiaomi 18 Pro viene descritto come uno smartphone che punta a rafforzare il proprio ruolo nel segmento premium attraverso sensori fotografici avanzati, un formato compatto e un’estetica riconoscibile, senza rinunciare a soluzioni già apprezzate dal pubblico delle generazioni precedenti.