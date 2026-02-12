AI e lavoro: quando le persone vengono assunte da algoritmi

La trasformazione del lavoro legata alla diffusione dell’AI viene descritta come un processo visibile e continuo. Essa è capace di modificare mansioni e modelli organizzativi. Tra le proposte più discusse compare RentAHuman.ai, piattaforma che si presenta come ponte operativo tra software autonomi e attività svolte da individui reali. Secondo quanto dichiarato dai fondatori, l’idea nasce dall’osservazione di un divario crescente tra ciò che i sistemi automatici pianificano e ciò che richiede presenza fisica o decisione umana. Inoltre, l’iniziativa viene attribuita all’ingegnere Alexander Liteplo insieme alla cofondatrice Patricia Tani. La motivazione ruota attorno alla riduzione delle occasioni professionali tradizionali nel settore tecnologico. Il progetto viene quindi descritto come tentativo di ridefinire il ruolo umano. Esso sposta il lavoro verso incarichi rapidi e flessibili. Questa trasformazione ha una forte carica simbolica già racchiusa nel nome, volutamente provocatorio.

Come funziona?

Il funzionamento della piattaforma AI viene illustrato attraverso profili personali nei quali si indicano competenze, tempi di risposta, disponibilità e tariffa oraria. I compensi risultano legati a portafogli di criptovalute, dettaglio che colloca il servizio in una zona tecnologicamente avanzata ma socialmente delicata. Dal lato opposto agiscono agenti software. Questi selezionano i profili e inviano richieste dirette. Gli incarichi spaziano da commissioni materiali fino ad attività digitali di coordinamento o gestione di micro-processi online. Viene spesso sottolineato che le somme in gioco sono ridotte, talvolta limitate a pochi centesimi. Inoltre, le operazioni legate a valute digitali risultano considerate ad alto rischio. L’insieme di questi elementi alimenta l’idea di un mercato frammentato. In questo mercato, l’interazione tra uomo e macchina assume una forma concreta e quotidiana.

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La presenza di mansioni così varie ha generato discussioni accese. I fondatori parlano di moderazione manuale e di rimozione dei contenuti problematici. Tuttavia, online emergono dubbi sulla reale efficacia di tali controlli. L’attenzione si sposta anche sul piano giuridico. Una piattaforma AI simile potrebbe entrare in zone grigie dal punto di vista della legalità, soprattutto in paesi con normative rigide sul lavoro e sui pagamenti digitali. L’idea che un sistema automatico possa cercare, selezionare e coordinare persone reali produce reazioni contrastanti. Queste reazioni oscillano tra curiosità e inquietudine. Gli esperti interpretano dunque tale esperimento come una relazione nuova tra AI e lavoro. In questa relazione, la tecnologia non si limita a sostituire mansioni, ma tenta di organizzare attività umane su scala globale.