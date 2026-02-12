Sotto un impianto eolico emerso un tunnel dal Medioevo

Una recente scoperta ha accorciato la distanza tra archeologia ed energie rinnovabili. Quest’ultima è avvenuta in Germania, nella Sassonia-Anhalt, durante i lavori preparatori per un parco eolico. Non un contesto casuale, ma un’area già sotto osservazione archeologica. A est di Reinstedt, infatti, gli studiosi stavano indagando un ampio fossato neolitico, datato a circa 6.000 anni fa. Una struttura trapezoidale, imponente e silenziosa, testimone di un’epoca in cui il paesaggio europeo era diverso. Nel settore meridionale del sito, sotto una lastra di pietra collocata accanto a una fossa ovale, qualcosa non tornava: una discrepanza nella consistenza del suolo. L’ipotesi iniziale parlava di una possibile sepoltura, interpretazione logica, ma destinata a dissolversi rapidamente. Scavando, infatti, non è emersa una tomba, ma l’imboccatura di un passaggio sotterraneo.

Un parco eolico porta alla luce un passaggio dal Medioevo

La struttura è stata identificata come un erdstall. Ovvero una galleria medievale tra le più enigmatiche del panorama europeo. Il tunnel, alto circa un metro e largo tra 50 e 70 centimetri, presenta tratti percorribili solo chinandosi o strisciando. All’ingresso erano presenti pietre che suggeriscono una chiusura intenzionale. Al suo interno sono stati trovati pochi oggetti: alcune ossa di mammiferi, un ferro di cavallo, lo scheletro di una volpe. Sul fondo, invece, sono state ritrovate tracce di un piccolo fuoco acceso per breve tempo. Le analisi collocano la realizzazione tra il X e il XIII secolo.

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Con tale scoperta è emerso un quesito: perché scavare un passaggio medievale proprio sotto un sito neolitico? Ci sono diverse possibili ipotesi e restano, al momento, tutte aperte. Ciò accade spesso quando non arrivano informazioni concrete riguardo la funzione di tali costruzioni. In ogni caso, rimane una scoperta affascinante che unisce segni di comunità neolitiche ad un corridoio medievale buio e angusto. Una scoperta che evidenzia come, anche epoche lontanissime, possono arrivare a sfiorarsi tra loro nello stesso frammento di terra.