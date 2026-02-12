Esselunga ti svela le proposte più allettanti tra gli elettrodomestici

Se sei alla ricerca di elettrodomestici nuovi e affidabili, Esselunga ha preparato offerte davvero interessanti che faranno felice chiunque ami avere una casa funzionale. Con un assortimento pensato per chi vuole combinare praticità e convenienza, troverai soluzioni perfette per aggiornare cucina e lavanderia. La proposta di Esselunga include apparecchi moderni, efficienti e facili da usare, tutti con prezzi competitivi che catturano l’attenzione. Che tu stia cercando una lavatrice, un frigorifero o un’asciugatrice, le promozioni in corso ti permettono di approfittare di prodotti tecnologici di marche affidabili a cifre davvero interessanti. Non perdere l’occasione di dare un tocco smart alla tua casa con offerte che non si vedono tutti i giorni. Corri in store e porta a casa il TOP, risparmiando e sapendo di aver fatto la scelta giusta.

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TECH tutto da non perdere

Tra le novità in promozione di Esselunga spicca la lavatrice HAIER HW100B14979NEUIT al costo top 549 euro, perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate. Sempre del marchio HAIER, l’asciugatrice arriva a 579 euro, un’ottima scelta per chi desidera vestiti pronti rapidamente e senza problemi. Chi ama mantenere freschi e ordinati i propri alimenti troverà imperdibile il frigorifero combinato SAMSUNG RB38C600DSA al prezzo wow 599 euro, capiente e tecnologico. Non mancano le alternative più economiche come la lavatrice HOOVER HW29AMBS a 349 euro, ideale per chi vuole qualità senza spendere troppo. Per chi preferisce il classico, il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL W55T1 612W è disponibile a 319 euro, mentre la lavatrice DAYA DSW81225M15A2 completa l’offerta al costo stracciato 259 euro, perfetta per piccoli spazi o budget contenuti. Queste proposte di Esselunga rappresentano un’occasione unica per rinnovare la casa con prodotti affidabili, efficienti e dal design chic.