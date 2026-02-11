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Samsung ottimizza software e produttività su Galaxy S26

Samsung aggiorna NotiStar su Galaxy, migliorando stabilità, correggendo notifiche duplicate e separando avvisi personali e lavoro.

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Samsung aggiorna NotiStar su Galaxy, migliorando stabilità, correggendo notifiche duplicate e separando avvisi personali e lavoro.
Se c’è una cosa che riesce a mandare fuori di testa anche l’utente Galaxy più paziente sono le notifiche che impazziscono, si duplicano, spariscono o, peggio ancora, fanno crashare tutto senza chiedere permesso. Ed è proprio qui che entra in gioco l’ultimo aggiornamento di NotiStar, uno di quei moduli di Good Lock che molti scoprono tardi, ma che poi non mollano più. Samsung ha rilasciato la versione 8.0.88.0 e, senza troppi annunci roboanti, ha sistemato una serie di problemi che si trascinavano da tempo, aggiungendo anche una funzione che rende la gestione delle notifiche decisamente più sensata.

Samsung prepara Galaxy S26 con strumenti più intuitivi e organizzati

La prima cosa che salta all’occhio è un lavoro di pulizia generale sul fronte della stabilità. I crash, che per alcuni utenti erano diventati fin troppo frequenti, dovrebbero finalmente ridursi in modo significativo. Non è il tipo di novità che fa notizia, ma è esattamente quello che ci si aspetta da un aggiornamento fatto bene. Ancora più importante è la correzione del bug delle notifiche duplicate, una di quelle piccole grandi seccature che ti fanno controllare lo schermo due volte chiedendoti se stai ricevendo lo stesso messaggio o se il telefono sta semplicemente prendendoti in giro. La vera novità, però, è più sottile e probabilmente più utile nel quotidiano. NotiStar ora permette di archiviare le notifiche legate ai profili di lavoro, agli account Dual Messenger e alle cartelle protette. In pratica, diventa molto più semplice separare la vita personale da quella professionale, senza ritrovarsi con una valanga di avvisi tutti mescolati tra loro. Per chi usa lo smartphone come strumento di lavoro, ma non vuole rinunciare a un minimo di ordine mentale, è un’aggiunta che fa davvero la differenza. L’aggiornamento è disponibile per tutti i dispositivi Galaxy che girano su One UI 5 basata su Android 13 o versioni successive, quindi la platea è piuttosto ampia. Ed è interessante notare come Samsung stia dedicando sempre più attenzione a Good Lock proprio in questo periodo. NotiStar non è un modulo isolato, ma parte di un ecosistema di strumenti pensati per spingere la personalizzazione oltre i limiti standard di One UI. Negli ultimi tempi anche LockStar, QuickStar, Home Up, Theme Park e Game Booster+ hanno ricevuto ritocchi e miglioramenti, e difficilmente è una coincidenza.

Dietro le quinte di One UI 8.5

All’orizzonte, infatti, c’è il debutto ufficiale di One UI 8.5, che arriverà già preinstallata sulla famiglia Galaxy S26, attesa per il 25 febbraio 2026. Samsung sembra voler arrivare pronta, con una suite di strumenti affinata e stabile, capace di valorizzare il software tanto quanto l’hardware. Attorno ai nuovi S26 c’è molta curiosità, ma anche qualche timore, soprattutto per quanto riguarda i prezzi europei, che secondo le prime voci potrebbero essere più alti del previsto. In questo contesto, aggiornamenti come quello di NotiStar raccontano una storia interessante: mentre si discute di chip, fotocamere e listini, Samsung continua a lavorare sulle piccole cose che rendono l’esperienza quotidiana meno frustrante. Non farà headline clamorose, ma per chi vive di notifiche, riunioni e messaggi che arrivano a ogni ora, è esattamente il tipo di attenzione che conta davvero.
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.

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