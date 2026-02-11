Samsung ottimizza software e produttività su Galaxy S26
Samsung aggiorna NotiStar su Galaxy, migliorando stabilità, correggendo notifiche duplicate e separando avvisi personali e lavoro.
133 Se c’è una cosa che riesce a mandare fuori di testa anche l’utente Galaxy più paziente sono le notifiche che impazziscono, si duplicano, spariscono o, peggio ancora, fanno crashare tutto senza chiedere permesso. Ed è proprio qui che entra in gioco l’ultimo aggiornamento di NotiStar, uno di quei moduli di Good Lock che molti scoprono tardi, ma che poi non mollano più. Samsung ha rilasciato la versione 8.0.88.0 e, senza troppi annunci roboanti, ha sistemato una serie di problemi che si trascinavano da tempo, aggiungendo anche una funzione che rende la gestione delle notifiche decisamente più sensata.