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Overwatch domina Steam e supera i colossi del gaming

Il ritorno al nome originale e una stagione ricca di contenuti rilanciano l’immagine del titolo Overwatch dopo anni difficili.

scritto da Manuela Poidomani 0 commenti 1 Minuti lettura
Overwatch  

L’abbandono del numero due rappresenta un passaggio fortemente simbolico per Overwatch. Non è solo un cambio di nome, ma una dichiarazione d’intenti. Blizzard punta a ricostruire fiducia e identità attorno a un marchio storico. Il rebranding diventerà ufficiale dal 10 febbraio. In parallelo partirà la Stagione uno, intitolata Reign of Talon. L’operazione segna l’ingresso del gioco in una nuova fase narrativa. L’universo di Overwatch verrà ampliato con fumetti, corti animati e racconti originali. La strategia transmediale mira a rafforzare il legame con la community.

Al centro resta però l’esperienza giocabile. La nuova stagione introdurrà cinque eroi inediti fin dal lancio. È una scelta ambiziosa e poco comune per il genere. Il debutto su Steam, inizialmente accolto con molte critiche, oggi assume un significato diverso. Le recensioni negative erano legate a monetizzazione e promesse disattese. Il gameplay non era mai stato il vero problema. Oggi il contesto industriale è cambiato. Blizzard è parte integrante di Microsoft Gaming. La guida di Johanna Faries viene percepita come più solida. Anche il clima interno sembra più stabile. Tutti elementi che contribuiscono a una nuova narrazione pubblica del progetto.

Il nuovo inizio per il gioco Overwatch  

Negli ultimi giorni Overwatch ha fatto registrare numeri sorprendenti su Steam. Il gioco ha raggiunto il record di giocatori simultanei sulla piattaforma. Nel farlo ha superato titoli come Battlefield 6 e Call of Duty. Un risultato che pesa, considerando il contesto competitivo. Il dato assume ancora più valore se si guarda alla distribuzione dell’utenza. Steam non è la piattaforma principale per Overwatch su PC. Molti giocatori utilizzano ancora Battle.net. A questi si aggiungono le versioni console su PlayStation 5 e Xbox Series.

Il successo su Steam rappresenta quindi solo una parte del totale. È la punta visibile di un ritorno di interesse più ampio. La strategia di rilancio sembra funzionare prima ancora del debutto ufficiale. Negli anni recenti il titolo aveva alternato fasi positive a momenti critici. Le scelte di design e comunicazione avevano diviso la community. Oggi la percezione appare diversa. Il rebranding e i contenuti imminenti hanno riacceso l’attenzione mediatica. Il confronto diretto con franchise storici del genere rafforza il segnale. Overwatch torna a essere centrale nel dibattito videoludico. Il rilancio non è ancora una certezza definitiva.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.

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