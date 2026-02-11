OPPO: promozioni esclusive in arrivo a San Valentino

OPPO ha deciso di fare un regalo a tutti i propri utenti in occasione della festa di San Valentino. E non è tutto. Fino al 14 febbraio, sullo Store dell’azienda, c’è anche un incentivo: 15 euro di sconto su acquisti sopra i 200 euro. Il vero protagonista delle promo è però la nuova Serie OPPO Reno15. Tali smartphone vogliono essere compagni di viaggio, non semplici device. A tal proposito, infatti, ogni acquisto porta con sé un piccolo kit da explorer moderno. Quest’ultimo contiene Power Bank o Enco Buds in omaggio. A cui si aggiunge Travel Case e Travel Tag. Anche riguardo i prezzi la strategia dell’azienda risulta particolarmente interessante. Reno15 Pro 5G e Reno15 5G partono rispettivamente da 799,99 e 599,99 euro. Ma con voucher che alleggeriscono il carrello.

Le nuove offerte OPPO per San Valentino

I modelli Reno15 F 5G e FS 5G si posizionano più in basso, mantenendo però la sensazione di fare un regalo “importante”. E con gli omaggi inclusi, l’esperienza sembra completa. Per chi invece vive di scatti, storie e dettagli catturati al millimetro, entrano in scena OPPO Find X9 Pro 5G e Find X9. Qui si parla di più fotografia e più potenza. Il modello Pro beneficia di un voucher da 100 euro. Mentre il Find X9, disponibile anche nella raffinata Velvet Red, strizza l’occhio all’estetica di San Valentino, con un voucher di 50 euro.

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Interessante anche la proposta presentata per arricchire l’ecosistema OPPO: smartwatch, auricolari, tablet disponibili a prezzi vantaggiosi. Dispositivi che garantiscono un’esperienza unica ed amplificata che supporta gli utenti in ogni loro attività. Considerando i dispositivi disponibili con tali promozioni è evidente la strategia di OPPO. L’azienda, infatti, punta a trasformare un regalo in qualcosa che resta, che si usa, che diventa parte della routine. Un modo per dire “sei importante” non solo con un gesto simbolico, ma con qualcosa che rende ogni giorno un po’ più smart.