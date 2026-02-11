Huawei prepara il ritorno del pieghevole: il Pura X2

La presentazione ufficiale di Huawei Pura X2 si avvicina rapidamente. Il dispositivo raccoglie l’eredità di uno dei pieghevoli più originali recenti. Il Pura X aveva introdotto un concetto ibrido tra flip e fold. Da chiuso appariva compatto ed essenziale. Da aperto offriva una superficie sorprendentemente larga e funzionale. Huawei sembra intenzionata a proseguire su questa strada. Le indiscrezioni più recenti confermano la volontà di mantenere il formato wide. Il nuovo modello dovrebbe però spingersi ancora oltre.

L’obiettivo è intercettare il crescente interesse verso pieghevoli più larghi. Un trend che potrebbe esplodere con l’arrivo di iPhone Fold. Huawei vuole farsi trovare pronta. Il Pura X2 promette quindi di affinare un’idea già ben riconoscibile. Non si tratta di una rivoluzione concettuale. È piuttosto un’evoluzione mirata e strategica. Il design dovrebbe restare fedele all’identità della serie. Cambiano però proporzioni e ambizioni. Il dispositivo punta a distinguersi anche nel 2026. In un mercato sempre più affollato, l’originalità resta un’arma decisiva. Huawei sembra volerla sfruttare fino in fondo. Le prime immagini suggeriscono linee pulite e continuità stilistica. Il focus resta sull’esperienza d’uso quotidiana. Ampiezza e compattezza cercano ancora un equilibrio. Il Pura X2 vuole posizionarsi esattamente in mezzo. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente.

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Pura X2: display più grandi e nuove soluzioni tecniche

Le novità principali riguardano soprattutto il comparto display. Il pannello interno dovrebbe crescere fino a 7,65 pollici. Il modello precedente si fermava a 6,3 pollici. L’aumento non dipende solo dalle dimensioni complessive. Il cambio di formato gioca un ruolo centrale. Lo schermo dovrebbe risultare più largo una volta aperto. Anche il display esterno è destinato a cambiare radicalmente. Si passerebbe da 3,5 a 5,5 pollici. Il merito sarebbe del nuovo posizionamento delle fotocamere posteriori. Spostando il modulo, Huawei può sfruttare meglio la superficie frontale.

Il display esterno diventerebbe quasi a tutta larghezza. Questa scelta comporta però un compromesso tecnico. Sarà necessaria una nuova fotocamera frontale integrata nello schermo. Il foro centrale dovrebbe ospitare il sensore dedicato ai selfie. I rumor parlano anche di un importante upgrade fotografico. Potrebbe debuttare un’ottica periscopica per lo zoom. Sarebbe una novità significativa per questa categoria. Sul fronte hardware si parla del Kirin 9030. Il chip dovrebbe garantire buone prestazioni ed efficienza. Al momento non emergono dettagli su batteria e ricarica. Il debutto commerciale è atteso inizialmente in Cina. La finestra temporale indicata è il mese di marzo.