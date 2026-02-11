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Oppo annuncia il nuovo Oppo K14x 5G, ecco le specifiche

Oppo K14x 5G è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano.

scritto da Anna Lisa Ferilli 0 commenti 1 Minuti lettura
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Dopo svariati rumors e leaks, il produttore tech Oppo ha ampliato la sua proposta di fascia media con un nuovo smartphone della serie K. Il nuovo modello è Oppo K14x 5G e sarà distribuito in veste ufficiale inizialmente per il mercato indiano. Tra i suoi punti di forza, spicca senz’altro l’autonomia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

 

 

Oppo presenta in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Oppo K14x 5G

Oppo K14x 5G è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, questo smartphone si distingue per la sua autonomia. A bordo è infatti presente una batteria piuttosto grande, con una capienza pari a 6500 mah. A questo si aggiunge anche la presenza del supporto alla ricarica rapida da 45W. 

Dal punto di vista prestazionale, l’azienda ha deciso di montare a bordo un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300, il quale viene affiancato da tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di memoria RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage interno. Sulla parte frontale troviamo invece la presenza di un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.74 pollici con una risoluzione pari ad HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sul retro troviamo poi il comparto fotografico. Quest’ultimo è composto da due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP e uno secondario monocromatico da 2 MP. All’appello non mancano poi il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.4, la porta di ricarica USB Type C, il jack da 3.5 mm per le cuffie e la certificazione di resistenza agli schizzi d’acqua IP54.

 

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Oppo K14x 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 140 euro al cambio attuale.

Anna Lisa Ferilli

Grande appassionata di smartphone e tecnologia, attualmente sono editor presso www.tecnoandroid.it. Sono inoltre dottoressa magistrale in lingue moderne, letterature e traduzione.

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