Oppo annuncia il nuovo Oppo K14x 5G, ecco le specifiche

Dopo svariati rumors e leaks, il produttore tech Oppo ha ampliato la sua proposta di fascia media con un nuovo smartphone della serie K. Il nuovo modello è Oppo K14x 5G e sarà distribuito in veste ufficiale inizialmente per il mercato indiano. Tra i suoi punti di forza, spicca senz’altro l’autonomia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Oppo presenta in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Oppo K14x 5G

Oppo K14x 5G è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, questo smartphone si distingue per la sua autonomia. A bordo è infatti presente una batteria piuttosto grande, con una capienza pari a 6500 mah. A questo si aggiunge anche la presenza del supporto alla ricarica rapida da 45W.

Dal punto di vista prestazionale, l’azienda ha deciso di montare a bordo un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300, il quale viene affiancato da tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di memoria RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage interno. Sulla parte frontale troviamo invece la presenza di un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.74 pollici con una risoluzione pari ad HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sul retro troviamo poi il comparto fotografico. Quest’ultimo è composto da due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP e uno secondario monocromatico da 2 MP. All’appello non mancano poi il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.4, la porta di ricarica USB Type C, il jack da 3.5 mm per le cuffie e la certificazione di resistenza agli schizzi d’acqua IP54.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Oppo K14x 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 140 euro al cambio attuale.