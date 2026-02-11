Ferrari Luce, scopriamo la nuova filosofia stilistica dell’elettrica di Maranello

Ferrari ha mostrato al mondo gli interni di Luce, la nuova supercar completamente elettrica del Cavallino Rampante. In occasione di un evento svoltosi a Los Angeles con il team di LoveFrom, società di design fondata da Sir Jony Ive e Marc Newson, la Casa di Maranello ha mostrato gli interni della vettura.

Affidarsi Jony Ive, uno dei designer industriali più influenti degli ultimi anni, è una chiara dichiarazione di intenti. Infatti, Ive è noto per essere colui che ha disegnato le line degli iPhone, ridefinendo il concetto di smartphone.

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I designer hanno voluto puntare ad un concetto molto importante, fondere l’innovazione con l’artigianalità e il design all’avanguardia. Ferrari Luce sarà caratterizzata da una filosofia stilistica basata sul perfezionamento e sull’affinamento di ogni soluzione presente a bordo.

Ferrari Luce combina innovazione e artigianalità, creando un connubio unico per la prima elettrica del Cavallino Rampante

Gli interni della vettura non sono pensati per reinventare quello che già funziona ma per adattare le funzionalità all’essenza Ferrari. Per questo motivo, lo sviluppo portato avanti da LoveFrom è stato supervisionato dal Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni per mantenere le aspettative del Cavallino Rampante.

A Maranello hanno imposto target funzionali e vincoli architetturali al fine di rispettare i requisiti omologativi di un’auto sportiva stradale. Inoltre, l’esperienza di guida doveva essere la stessa che si prova a bordo di ogni supercar del Cavallino Rampante.

Ogni componente di bordo è stato pensato, studiato, progettato e realizzato con attenzione e precisione. I materiali utilizzati conferiscono una sensazione unica al tatto e ogni elemento possiede una funzionalità sobria ed efficiente.

Per realizzare una vettura unica nel suo genere, come la prima Ferrari elettrica, l’azienda ha utilizzato processi produttivi innovativi. Sono state utilizzate tecnologie all’avanguardia per garantire che ogni materiale si presenti nella sua forma più nobile. Il risultato finale è un abitacolo che non risulta esclusivamente lussuoso ma autentico e dalla cura artigianale.