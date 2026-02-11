Nuovo Shark Glossi Styler: piega perfetta e lucentezza professionale direttamente a casa

Il nuovo modello lanciato da Shark, lo Shark Glossi Styler, unisce piastre in ceramica a temperatura controllata e un potente flusso d’aria, consentendo di lisciare e modellare i capelli in un solo passaggio. Lo strumento assicura pieghe lucenti, morbide e piene di volume, sia sulla chioma bagnata sia su capelli asciutti. Durante l’uso su capelli bagnati, asciuga e volumizza, mentre sulla chioma asciutta liscia e ravviva la piega, esaltando lucentezza e movimento. Il dispositivo si adatta a diverse texture, dai capelli lisci a quelli mossi, dai ricci morbidi a quelli più definiti, valorizzando colore e vitalità della chioma.

La tecnologia Gloss Lock di questo dispositivo Shark mantiene lo styling lucido e senza effetto crespo fino a 24 ore, mentre la funzione Smart Heat Sense controlla la temperatura per prevenire danni da calore, garantendo capelli sani e protetti. Il flusso d’aria ad alta velocità, combinato con le piastre in ceramica, permette uno styling uniforme e controllato. Il design a goccia facilita l’accesso alle radici, assicurando una lisciatura completa e un volume naturale dalla radice alle punte. La doppia modalità di utilizzo rende possibile passare con facilità dalla fase di asciugatura a quella di definizione, semplificando il gesto quotidiano e velocizzando il risultato finale.

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Versatilità e praticità in un unico strumento

Lo Shark Glossi Styler valorizza tutte le tipologie di capelli, inclusi quelli colorati o trattati, e permette di creare look diversi senza cambiare strumento. L’unione tra piastre e flusso d’aria riduce i tempi di styling, conferendo morbidezza, lucentezza e volume in modo semplice e immediato. La disponibilità in più colorazioni offre anche un tocco personale allo strumento, colorazioni che a quanto sembra aumenteranno presto. Shark Glossi Styler è disponibile in Italia da oggi 11 febbraio 2026, al prezzo di 179,99€, acquistabile su SharkBeauty.it e presso i principali retailer di elettronica di consumo.