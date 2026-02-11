Apple rilascerà molto presto un MacBook inedito

Un nuovo MacBook mai visto prima d’ora potrebbe arrivare sul mercato entro i prossimi mesi. Apple potrebbe aver già scelto il mese destinato alla presentazione del suo nuovo dispositivo, ma non siamo ancora a conoscenza della data ufficiale. Fonti autorevoli sostengono che entro la prima metà di quest’anno sarà già possibile procedere con l’acquisto del primo MacBook economico.

Apple pronta ad annunciare il primo MacBook economico

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L’intenzione del colosso di Cupertino di rilasciare sul mercato un MacBook economico non è cosa ignota. La voce circola in rete ormai da diversi mesi e proprio negli ultimi giorni sembrerebbero essersi intensificate le notizie riguardo la data nella quale avverrà il suo debutto. A fornire informazioni a riguardo è Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale entro la prima metà di quest’anno sarà già possibile conoscere il primo laptop low cost di casa Apple. A sostenere tale ipotesi compensa l’analista Jeff Pu, per il quale marzo potrebbe essere il mese nel quale avremo modo di assistere al debutto.

La data ufficiale non è ancora nota ma alcune delle caratteristiche del laptop sono state rivelate da esperti del settore, secondo i quali il display sarà costituito da un pannello LCD da 12,9 pollici e il chip sarà un A18 Pro, finora destinato esclusivamente ad iPhone e iPad.

Si dice che il nuovo MacBook economico sarà disponibile in più colorazioni originali e che il suo costo ammonterà a circa 699,00 dollari. La cifra potrebbe rappresentare il vero e proprio punto di forza del dispositivo, che pur non garantendo il massimo delle prestazioni potrebbe coinvolgere una porzione di pubblico poco esigente ma ben disposta a investire la cifra in un nuovo MacBook.

Il colosso di Cupertino dovrà comunque mettere in atto una strategia ben strutturata al fine di coinvolgere quanti più utenti e sfidare la concorrenza senza intoppi.