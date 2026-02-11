Motorola Edge 70 Fusion, un leak svela i 5 colori in arrivo

Nuova ondata di indiscrezioni su Motorola Edge 70 Fusion. A pubblicare render e materiale promozionale dettagliato è stato ancora una volta Evan Blass, noto anche come Evleaks, che ha mostrato tutte le varianti cromatiche del prossimo medio gamma di Motorola.

Il design non sorprende particolarmente, perché segue la linea già vista sugli ultimi modelli della casa, ma ora è possibile osservare nel dettaglio le cinque colorazioni previste al lancio.

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Le cinque varianti Pantone

Secondo quanto emerso, Motorola proporrà Edge 70 Fusion in cinque tonalità sviluppate in collaborazione con Pantone. I nomi indicati dalle precedenti indiscrezioni sono:

Pantone Country ;

; Pantone Blue Surf ;

; Pantone Orient Blue ;

; Pantone Silhouette ;

; Pantone Sporting Green.

Le immagini diffuse mostrano finiture differenti, con soluzioni che spaziano da tonalità più sobrie a opzioni più vivaci. Non sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici insieme ai render, ma l’identikit hardware era già emerso nelle settimane precedenti.

Specifiche tecniche attese

Motorola Edge 70 Fusion dovrebbe integrare un display OLED da 6,78 pollici con refresh rate a 144 Hz, luminosità di picco fino a 5.200 nits e protezione Gorilla Glass 7i. Il cuore del dispositivo sarebbe il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico includerebbe una camera principale da 50 MP, una anteriore da 32 MP e due sensori ausiliari non ancora dettagliati. Sul fronte autonomia si parla di una batteria da 7.000 mAh con ricarica cablata a 68 W. Completano il quadro la certificazione IP68 e IP69 contro acqua e polvere e la presenza di Android 16 nativo.

Non sono ancora note le tempistiche ufficiali di presentazione, ma il precedente Motorola Edge 60 Fusion era stato lanciato a inizio aprile. Considerata la quantità di materiale già trapelato, l’annuncio potrebbe non essere lontano.