Da Comet trovi il meglio: scopri il volantino con le offerte più imperdibili

Tra offerte interessanti e prodotti pensati per ogni gusto, c’è spazio per chi ama il design, chi vuole potenza nei dispositivi e chi preferisce soluzioni che siano dedicate alla casa. Con un’occhiata alle promozioni di Comet, è possibile scoprire tante e diverse nuove possibilità. I prezzi sono ribassati, i brand eccezionali, la scelta è tantissima, insomma, Comet sa il fatto suo quando si tratta di catalogo. Troverai device di ogni fascia e puoi essere certo che con questo store non resterai mai a mani vuote.

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Offerte super folli

Da Comet, l’Apple iPhone 17 Pro 256GB Blu profondo è a 1249 euro, pensato per chi vuole performance e stile nello stesso oggetto. Per la sicurezza domestica spunta la Ezviz Telecamera C6n a 19,99 euro, piccola ma efficace. Chi ama la potenza può scegliere l’Msi Desktop Mag Infinite a 1499 euro, affiancato dal Lenovo Yoga Tab Plus a 699 euro per studio e intrattenimento. Nel mondo Apple non manca l’iPad Air M3 11” a 629 euro, leggero e ricco di funzioni. Il lato benessere passa dal Huawei Smartwatch Watch GT 6 46mm Black a 219 euro, ideale per seguire attività e ritmo giornaliero.

In c’è invece la Lavazza Macchina da Caffè Tiny Eco a 79,90 euro, mentre la cura personale è rappresentata dal Philips Rasoio Elettrico Wet & Dry Serie 5000 a 99 euro. Per la pulizia smart, Comet propone il Dreame Robot Aspirapolvere L10s Ultra Gen 3 a 459 euro e il Samsung Jet 95 Complete Extra a 479 euro, soluzioni che rendono la casa più ordinata con meno sforzo. Con questa selezione, Comet mostra come tecnologia, comfort e design possano convivere nello stesso carrello, offrendo idee diverse per chi vuole rinnovare i propri spazi senza complicazioni.