YouTube Music, fine dell’accesso illimitato ai testi per gli account free

YouTube Music ha deciso di cambiare alcuni aspetti della sua piattaforma. YouTube Music è uno dei servizi di streaming più utilizzato dagli utenti, sviluppato da Google e disponibile per ascoltare i brani, più tutto ciò che presente su YouTube.

YouTube Music è disponibile per gli utenti in due versioni, la prima è gratuita e prevede la pubblicità e alcune funzioni ovviamente limitate. La seconda versione è quella Premium, che prevede un abbonamento e che permette l’accesso completo a tutte le funzioni della piattaforma. Ciò che YouTube Music ha deciso di introdurre è proprio una nuova limitazione per quanto riguarda gli utenti che accedono alla piattaforma in modo gratuito.

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YouTube Music e i limiti dei testi nella versione free

In entrambe le versioni di YouTube Music, fino a questo momento era permesso accedere illimitatamente ai testi delle canzoni mentre si ascoltava la musica. La funzione è molto comoda, ed è una di quelle più utilizzate dagli utenti all’interno delle piattaforme di streaming musicale.

Con la nuova politica, ci sarà una modifica per quanto riguarda la possibilità di visionare i testi delle canzoni. Questa limitazione, ovviamente riguarderà soltanto il piano free della piattaforma. La funzione non verrà eliminata completamente, bensì sarà limitata. L’accesso ai testi viene infatti ridotto, e diventerà fino a cinque testi. Dopodiché, per continuare ad usufruire della funzione, sarà necessario passare a YouTube Music Premium.

La scelta rientra proprio in una chiara strategia di Google che servirà probabilmente per incentivare la sottoscrizione a YouTube Music Premium, portando gli utenti alla nuova versione che offre dei vantaggi davvero incredibili rispetto alla versione gratuità.

Questa limitazione non farà sicuramente felici tutti, tuttavia permetterà comunque agli utenti di accedere alla musica presente sulla piattaforma e visionare i testi fino a un certo limite, ma per gli utenti che vogliono di più, non resta altro che effettuare l’upgrade alla versione Premium della piattaforma.