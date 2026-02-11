Galaxy S26, conto alla rovescia: Samsung fissa la data del debutto ufficiale

Adesso è ufficiale! La nuova serie Galaxy S26 sarà presentata il 25 febbraio durante il tradizionale evento Galaxy-Unpacked. Samsung ha scelto ancora una volta San Francisco per il lancio, con una diretta streaming prevista alle 19:00 ora italiana. Per vederla bisogna collegarsi al sito ufficiale o al canale YouTube dell’azienda.

La data circolava già da tempo tra indiscrezioni e anticipazioni, ma la conferma ufficiale segna l’inizio del conto alla rovescia verso il debutto dei nuovi top di gamma. Rispetto agli anni passati, l’evento si sposta leggermente più avanti nel calendario. Non sarà più gennaio, ma fine febbraio. Una scelta che sembra tutt’altro che casuale, perché consente a Samsung di arrivare poco prima del Mobile World Congress di Barcellona. Evitando così di condividere la scena con le altre novità del settore.

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Secondo le informazioni emerse finora, la famiglia Galaxy S26 dovrebbe comprendere tre modelli. Nello specifico ci sarà la versione base, la variante Plus e il modello Ultra, destinato come sempre a chi cerca il massimo in termini di fotocamere, prestazioni e autonomia. La disponibilità nei negozi è attesa per l’11 marzo. I preordini però dovrebbero aprirsi già dal giorno della presentazione.

Promozioni e novità software per l’ecosistema Galaxy

In contemporanea all’annuncio dell’evento, Samsung ha già aperto le prenotazioni anticipate per la nuova serie-Galaxy. Si tratta di una formula ormai consolidata. Basta registrarsi per ottenere alcuni vantaggi, senza alcun obbligo di acquisto. Tra questi, un credito di 30€ da spendere su prodotti dell’ecosistema Galaxy e la possibilità di partecipare all’estrazione di codici sconto da 500 euro.

Chi deciderà di acquistare uno dei nuovi GalaxyS26 tra il 25 febbraio e il 10 marzo potrà inoltre accedere a promozioni dedicate, con risparmi che potrebbero arrivare fino a 200€ scegliendo i modelli con più memoria. I dettagli completi verranno svelati proprio durante l’evento.

L’Unpacked non dovrebbe limitarsi agli smartphone. Si parla infatti dell’arrivo dei nuovi auricolari Galaxy Buds 4 e di un aggiornamento importante lato software, con One UI 8.5 e nuove funzioni basate su Galaxy AI. L’intelligenza artificiale, ormai, è diventata uno dei pilastri della strategia Samsung e sarà con ogni probabilità il filo conduttore dell’intera presentazione.