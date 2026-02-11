DAZN introduce Eurosport Pass ed Extra come opzioni a pagamento

Negli ultimi giorni DAZN ha rivisto l’accesso ai canali Eurosport, introducendo due nuove opzioni a pagamento pensate per ampliare la visione oltre Eurosport 1 e 2. La novità segna la fine della finestra promozionale avviata a dicembre e riporta i canali aggiuntivi all’interno di un modello basato su add-on.

Fino a inizio febbraio, tutti gli abbonati DAZN avevano potuto seguire senza costi extra anche i canali supplementari, grazie al rinnovo dell’accordo con Warner Bros. Discovery. La promozione aveva coperto eventi di grande richiamo, compresi gli Australian Open, offrendo un accesso completo alle competizioni. Con la scadenza dell’iniziativa, la piattaforma è tornata a differenziare i contenuti in base al piano sottoscritto.

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Come cambia l’accesso ai canali Eurosport

Nel nuovo assetto, il piano Family resta l’unico a includere automaticamente tutti i canali Eurosport, compresi quelli extra. Gli abbonati Full e Sports mantengono l’accesso standard a Eurosport 1 e 2, mentre Goal e MyClubPass restano esclusi di base.

Per colmare le differenze arrivano due add-on. Eurosport Pass consente a chi ha Goal o MyClubPass di sbloccare l’intero pacchetto, includendo sia i canali principali sia quelli aggiuntivi. Eurosport Extra, invece, è dedicato agli utenti Full e Sports e abilita solo i canali supplementari, dal 3 al 6.

L’attivazione avviene dall’area personale del sito, nella sezione Servizi aggiuntivi, oppure tramite un pop-up che compare quando si prova ad aprire un canale non incluso nel proprio piano.

Prezzi, rinnovo e utilizzo dei canali extra

Eurosport Pass ha un costo di 4,99 euro al mese, mentre Eurosport Extra è proposto a 2,99 euro al mese. Entrambe le opzioni prevedono rinnovo mensile automatico con addebito anticipato sul metodo di pagamento associato all’abbonamento principale.

I canali supplementari vengono utilizzati soprattutto per eventi simultanei o per coperture estese della stessa manifestazione. Un esempio recente è rappresentato dai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, durante i quali sono stati attivati flussi tematici dedicati alle singole discipline.

La disattivazione degli add-on è possibile in qualsiasi momento dall’account o tramite assistenza clienti e resta valida fino al ciclo di rinnovo successivo, senza modificare automaticamente il piano base.