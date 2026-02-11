IA nei videogiochi: verrà usata ma GTA VI è salvo

Il CEO della società dietro Rockstar games, Take Two interactive, ha parlato di recente in merito alcune novità presentate da Google durante la dimostrazione pubblica di Project Genie, sottolineando in modo abbastanza esplicito quale sarà il comportamento della propria azienda in merito all’utilizzo dei nuovi software potenziati dall’intelligenza artificiale per lo sviluppo dei videogiochi.

Perché non lo sapesse il software annunciato da Google promette di rivoluzionare il mondo dello sviluppo di videogiochi dal momento che un tool implementato al suo interno riesce a generare mondi virtuali con esperienze di gioco complete direttamente attraverso un prompt, si tratta di un’innovazione incredibile seppur altamente in fase embrionale.

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Annuncio con botta e risposta

Nonostante ciò, il semplice annuncio di questo software apportato a un vero e proprio crollo in borsa di tutte le grandi aziende coinvolte nello sviluppo dei videogiochi, anche la stessa Take Two ha risentito di questo elemento vedendo il proprio titolo in borsa, scendere ad un minimo che non vedeva da ben 11 mesi, cambiamento che ha colto di sorpresa lo stesso CEO della società.

Ovviamente è proprio il caso di dire che se non puoi batterli è meglio unirsi a loro, ed in un certo senso l’uomo ha confermato tale modo di dire dal momento che ha specificato come la sua società non sia affatto contraria all’utilizzo di questi strumenti all’interno dei propri titoli, affermando che tra l’altro la propria azienda sta già svolgendo centinaia di test pilota per capire come implementare nei giochi queste nuove tecnologie, ovviamente non sono mancate le frasi di circostanza che sottolineano come l’intelligenza artificiale semplificherà alcuni compiti permettendo di eliminare costi inutili e soprattutto lasciando più tempo agli sviluppatori di concentrarsi sulle cose prioritarie.

Nonostante l’uomo si sia speso in modo deciso a tessere le lodi dell’intelligenza artificiale applicata ai videogiochi, quest’ultimo si è anche affrettato a sottolineare un elemento che probabilmente interesserà tutti voi, l’intelligenza artificiale infatti non sarà utilizzata in nessun modo per lo sviluppo di GTA VI, titolo attualmente più importante della storia presente e futura della società.

L’uomo ha sottolineato infatti che tutto il titolo sarà interamente realizzato dalle mani del team di rock rockstar games, palazzo per palazzo, strada per strada, non ci saranno elementi di nessun genere generati utilizzando l’IA, in parole povere sarà totalmente human made.