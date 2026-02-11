Esselunga: PROMO Samsung per chi ama il risparmio e la tecnologia

Quando si parla di offerte tech, Esselunga sa come farsi notare. Lo store dimostra che risparmiare può essere anche divertente, soprattutto quando le promozioni puntano su dispositivi di brand molto riconosciuti. La proposta di oggi nel reparto telefonia attira chi vuole cambiare smartphone con un budget leggero. Lo store gioca d’anticipo e invita a controllare i punti vendita per non perdere l’affare del momento! Se dirai sì a questa promo ne resterai soddisfatto, ma devi sbrigarti: scade oggi!

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Promo eccezionale

Qui la scena è tutta per il Samsung Galaxy A16 LTE, protagonista assoluto della promozione di Esselunga. Lo smartphone viene proposto al prezzo speciale di 99 euro, una cifra che rende l’acquisto immediato per chi vuole tecnologia moderna senza complicazioni. Il grande display da 6,7 pollici accompagna video, foto e meme con una visuale ampia, mentre il processore Octa-Core con 4 GB di RAM mantiene le app fluide anche quando se ne usano diverse insieme. La batteria da 5.000 mAh promette una giornata intera senza ansia da presa elettrica, e il lettore di impronte digitali aggiunge un tocco di sicurezza pratica.

Sul lato fotografico, la tripla fotocamera 50+5+2 Mpixel regala immagini pronte per i social, mentre la fotocamera frontale da 13 Mpixel semplifica selfie e videochiamate. Con questa offerta, Esselunga rafforza la sua idea di promo, basata su sconti esclusivi e quantità limitate che spingono a decidere senza rimandare. Anche la possibilità di verificare online il punto vendita più vicino rende tutto più semplice. Tra prezzo stracciato e dotazioni complete, Esselunga trasforma uno smartphone accessibile in una proposta che non si può rifiutare ed invita a muoversi in fretta per non restare a mani vuote.