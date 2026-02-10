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Lenovo IdeaPad Slim 5i 16″ a prezzo bomba: solo oggi 799 euro su Amazon

l'IdeaPad Slim 5i è stato progettato implementando il potente processore Intel Core 7. Inoltre, grazie al design con profilo sottile sarà il vostro compagno di viaggio preferito.

scritto da Valentina Acri 0 commenti 1 Minuti lettura
lenovo

Il Lenovo IdeaPad Slim 5i 16″ giunge sul mercato per conquistare tutti gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo device da acquistare. Non a caso, oggi tra le tante proposte offerte dal colosso Amazon, c’è proprio il Lenovo IdeaPad Slim. Dispositivo che Amazon propone con un ottimo rapporto qualità/prezzo grazie al costo di soli 799 euro e una garanzia di 24 mesi sul prodotto.

Questo notebook consente a chiunque di affrontare le giornate in modo smart. Non a caso, infatti, l’IdeaPad Slim 5i è stato progettato implementando il potente processore Intel Core 7. Inoltre, grazie al design con profilo sottile sarà il vostro compagno di viaggio preferito.

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Lenovo IdeaPad Slim 5i 16″: approfittate del prezzo

Come anticipato in apertura, questo notebook consente a chiunque di affrontare le giornate in modo smart. Non a caso, infatti, l’IdeaPad Slim 5i è stato progettato implementando il potente processore Intel Core 7. Inoltre, grazie al design con profilo sottile sarà il vostro compagno di viaggio preferito. Tra i tanti punti di forza, non possiamo non parlare della connettività senza limiti.

L’IdeaPad Slim dispone anche di due porte USB-A per la compatibilità, due porte USB-C per il trasferimento veloce dei dati e la ricarica, uno slot Micro SD per l’archiviazione e una versatile HDMI 1.4 per una visualizzazione nitida del display esterno. Tutte queste caratteristiche consentono, di conseguenza, di poter avere sempre un’esperienza d’uso ottimale.

Lenovo IdeaPad Slim 5i Notebook 16' - Intel Core 7 240H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, Display 16 pollici WUXGA (1920x1200) IPS, Windows 11 Home - Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 5i Notebook 16" - Intel Core 7 240H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, Display 16 pollici WUXGA (1920x1200) IPS, Windows 11 Home - Luna Grey
    999,00 EUR
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    Per offrire anche un’esperienza visiva eccellente, il display IPS WUXGA da 16” dell’IdeaPad Slim 5i con certificazione TUV garantisce una visione confortevole, mentre il Dolby Audio offre un suono coinvolgente. Siete pronti per esperienze di lavoro, ma non solo, uniche? Con il prezzo proposto da Amazon potete acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Slim a soli 799 euro. 

    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.

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