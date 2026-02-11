Samsung Galaxy S26 arriva il 25 febbraio e con promo fino a 500€

Samsung ha già acceso i riflettori sui prossimi lanci con una mossa che fa venire l’acquolina agli appassionati: all’annuncio della data della prossima gamma Galaxy S26, fissata per il 25 febbraio 2026 durante l’evento Unpacked a San Francisco, sono arrivate anche le prime offerte di preordine. Non si tratta soltanto di semplici promozioni. Sulla pagina ufficiale dedicata all’evento la casa coreana ha reso note iniziative concrete che possono tradursi in risparmi importanti, a cominciare da una serie di codici estratti a sorte fino a 500 Euro.

Cosa prevede l’offerta e come funzionano i codici

La prima novità è la presenza di dieci codici del valore di 500 Euro ciascuno. Questi codici si possono ottenere tramite estrazione compilando il modulo disponibile sulla pagina Unpacked. Nel regolamento è esplicitato che per partecipare non è necessario effettuare alcun acquisto. I 10 codici saranno validi dal 25 febbraio 2026 al 10 marzo 2026 e spendibili sul sito www.samsung.com/it oppure tramite Samsung Shop App. Condizione fondamentale per l’utilizzo: una spesa minima di 899 Euro su prodotti delle categorie Mobile o Accessori Mobile. L’estrazione dei fortunati vincitori è prevista entro il 23 febbraio 2026. Dunque non ci si trova davanti a promozioni automatiche applicate al carrello, ma a coupon a disponibilità limitata che richiedono attenzione sulle scadenze e sulle soglie di spesa.

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A questa iniziativa si affianca un altro vantaggio: un codice sconto che permette di risparmiare fino a 200 Euro sui nuovi modelli Galaxy. Questo coupon sarà valido esclusivamente sul Samsung Shop Online e sulla Shop App, con la stessa finestra temporale dell’offerta principale, dal 25 febbraio al 10 marzo 2026. Infine, per chi guarda all’ecosistema dei dispositivi, viene proposto un codice sconto da 30 Euro, etichettato come offerta Galaxy Ecosystem, applicabile all’acquisto di prodotti Galaxy Tab, Galaxy Book e wearable. Dettagli come la cumulabilità dei coupon e i prodotti esclusi sono specificati nei termini e condizioni pubblicati da Samsung.

Tempistiche, consigli pratici e cosa considerare prima del preordine

Il calendario è stretto. Dal 25 febbraio, giorno del lancio, fino al 10 marzo si potrà sfruttare la finestra di acquisto a condizioni agevolate. Chi intende partecipare all’estrazione dei 500 Euro dovrà compilare il modulo prima del 23 febbraio per essere eleggibile. Un consiglio pratico: leggere con cura i requisiti di spesa minima e verificare se il carrello raggiunge la soglia prevista senza aggiungere accessori non desiderati. Inoltre vale la pena controllare la compatibilità con programmi come Samsung Partners Reward e Samsung Student che sono inclusi nelle condizioni di utilizzo.

Dal punto di vista strategico conviene aspettare le prime recensioni indipendenti prima di confermare un preordine importante per un Galaxy S26. Le specifiche attese e le migliorie rispetto alla generazione precedente possono giustificare la spesa, ma la possibilità di ottenere un codice sconto fino a 500 Euro o uno sconto fino a 200 Euro rende sensato ponderare i tempi. Per gli utenti già inseriti nell’ecosistema Samsung, il coupon Galaxy Ecosystem da 30 Euro rappresenta un piccolo incentivo a consolidare l’uso con tablet, laptop o dispositivi indossabili.