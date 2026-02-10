WhatsApp introduce le bozze per foto e video su iPhone

WhatsApp continua ad aggiornare la propria app e nella nuova versione beta per iPhone introduce una funzione che semplifica la gestione delle immagini e dei video. Con l’aggiornamento 26.5.10.73, distribuito tramite TestFlight, alcuni utenti possono già provare il salvataggio delle bozze direttamente dall’editor multimediale. L’obiettivo è evitare che modifiche e ritocchi vadano persi quando non si è pronti a inviare subito il contenuto.

La novità riguarda l’editor integrato, cioè la schermata in cui è possibile ritagliare le foto, applicare disegni, aggiungere testo o inserire sticker. Nelle versioni precedenti, uscire da questa sezione senza inviare il file significava perdere tutto il lavoro fatto. Ora, invece, compare un pulsante dedicato che consente di salvare il contenuto modificato. Una volta confermata l’operazione, foto o video vengono archiviati nell’app Foto di iOS, mantenendo tutte le modifiche e la qualità originale.

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Un passo avanti per l’editing su WhatsApp

La funzione risolve una delle piccole ma frequenti difficoltà dell’uso quotidiano dell’app. Spesso capita di iniziare a modificare una foto o un video e di non volerlo inviare immediatamente, magari perché si tratta di una chat di gruppo o di un messaggio importante. In passato, l’unica soluzione era completare l’invio oppure uscire dall’editor perdendo le modifiche, con il rischio di dover rifare tutto da capo.

Con le bozze multimediali, l’utente può interrompere il lavoro e riprenderlo in un secondo momento senza compromessi.

Dal punto di vista tecnico, la funzione viene attivata gradualmente lato server, quindi non tutti i beta tester la vedranno subito disponibile. È una modalità di rilascio ormai abituale per WhatsApp, utile a verificare stabilità e prestazioni prima della distribuzione su larga scala.

L’introduzione dei draft per foto e video riduce anche le differenze tra le versioni iOS e Android, avvicinando le due piattaforme nella gestione delle bozze. Se la fase di test non presenterà problemi, la funzione potrebbe arrivare nella versione stabile dell’app nel giro di poche settimane.