SwitchBot AI Hub porta l’AI locale nella smart home con supporto OpenClaw

La smart home compie un passo deciso verso l’elaborazione locale dei dati. SwitchBot ha presentato SwitchBot AI Hub, definito come il primo agente AI domestico locale compatibile con OpenClaw. L’idea alla base del prodotto è portare l’intelligenza artificiale direttamente in casa, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando privacy e tempi di risposta.

Un hub che unisce automazione e visione artificiale

AI Hub nasce come centro di controllo unico per l’ecosistema SwitchBot. Integra automazione, visione artificiale e gestione dei dispositivi smart in un sistema che opera in locale. Grazie a OpenClaw, l’utente può interagire con la casa tramite app di messaggistica di uso quotidiano, come WhatsApp o iMessage, trasformando il controllo domestico in una conversazione naturale.

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Il sistema non si limita all’esecuzione di comandi. L’obiettivo è comprendere ciò che accade nell’ambiente domestico e reagire di conseguenza, adattandosi alle abitudini e fornendo un supporto più contestuale.

Analisi video locale e automazioni avanzate

Dal punto di vista tecnico, SwitchBot AI Hub si distingue come edge hub dotato di Vision-Language Model, una tecnologia che consente all’AI di analizzare e interpretare eventi del mondo reale. Collegato alle videocamere SwitchBot, come Pan/Tilt Cam 2K e 3K Plus o lo Smart Video Doorbell, ma anche a telecamere RTSP di terze parti, l’hub può generare riepiloghi intelligenti, effettuare ricerche nei filmati e inviare report giornalieri sull’attività domestica.

Le informazioni raccolte diventano trigger per automazioni avanzate, utili per sicurezza, gestione della casa o animali domestici. È integrato anche un sistema NVR locale basato su Frigate, con supporto fino a otto telecamere, riconoscimento facciale on-device, registrazione video gratuita in locale e storage espandibile fino a 16 TB. Tutto senza inviare dati sensibili al cloud.

Ecosistema e disponibilità

AI Hub supporta oltre 100 dispositivi SwitchBot, offre bridging Matter per un massimo di 30 prodotti, connessione Wi-Fi dual-band e copertura Bluetooth estesa per automazioni più rapide. È prevista anche l’installazione opzionale di Home Assistant.

SwitchBot AI Hub è già disponibile al prezzo consigliato di 259,99 euro. Il supporto ufficiale a OpenClaw arriverà tramite aggiornamento software entro la fine di febbraio.