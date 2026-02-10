TIM introduce un nuovo servizio anti-spam nella sua app

TIM ha aggiornato la propria app ufficiale con una funzione pensata per ridurre le chiamate indesiderate e contrastare finalmente lo spam incessante che coinvolte ormai tutto. Queste telefonate sono diventate un problema sempre più frequente per gli utenti. Il nuovo servizio consente di identificare automaticamente i numeri sospetti e di bloccare o segnalare le chiamate in modo semplice e senza sforzi. Tutto avviene direttamente dall’app senza dover installare strumenti aggiuntivi.

Gestione più semplice delle chiamate indesiderate

Grazie al servizio anti-spam, chi utilizza la app TIM può scegliere come gestire le chiamate provenienti dai numeri segnalati: è possibile silenziare la telefonata, rifiutarla automaticamente o ricevere semplicemente una notifica per decidere sul momento. Il database dei numeri spam viene aggiornato continuamente, così da garantire protezione anche contro le nuove campagne di telemarketing o tentativi di truffa telefonica più recenti.

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L’applicazione non si limita a bloccare le chiamate indesiderate. Include anche strumenti per riconoscere numeri sconosciuti, controllare lo storico delle chiamate e gestire la rubrica in modo più sicuro. L’interfaccia rimane chiara e intuitiva, permettendo agli utenti di configurare le opzioni secondo le proprie esigenze senza complicazioni.

Possiamo dire addio allo spam con il nuovo servizio anti-spam implementato da TIM direttamente sull’app

Con questa novità, TIM punta a migliorare la qualità dell’esperienza quotidiana, riducendo lo stress e il rischio di cadere vittima di truffe. La funzione è disponibile per tutti i clienti TIM con smartphone compatibili, sia Android sia iOS, e verrà distribuita gradualmente a livello nazionale.

L’introduzione del servizio anti-spam dimostra come TIM stia lavorando non solo sul potenziamento delle proprie reti e dei servizi digitali, ma anche sulla protezione diretta degli utenti. Avere uno strumento integrato nell’app ufficiale rende più semplice e rapida la difesa contro le telefonate moleste, con vantaggi concreti per chi ogni giorno deve affrontare il flusso continuo di chiamate indesiderate.