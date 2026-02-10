G7 X Mark III Graphite: Canon festeggia PowerShot in 4K

Canon celebra i suoi primi 30 anni di PowerShot con un’edizione speciale della G7 X Mark III che fa più di un semplice omaggio al passato: è un concentrato di stile, praticità e performance pensato per chi vuole scattare e riprendere senza compromessi. La linea PowerShot nasce nel 1996 con la 600 e da allora ha sempre cercato di coniugare semplicità d’uso e qualità d’immagine, e questa G7 X Mark III Graphite Kit porta quella tradizione direttamente ai giorni nostri, aggiornandola con dettagli eleganti e qualche chicca tecnica.

La G7 X Mark III Graphite punta su creator e collezionisti

L’edizione limitata si distingue a colpo d’occhio: la colorazione grafite le conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre la ghiera anteriore con zigrinatura a diamante aggiunge un tocco di precisione tattile che gli appassionati di fotografia noteranno subito. Il logo del 30° anniversario non è solo simbolico, ma ricorda anche quanto Canon abbia saputo evolversi senza tradire la sua identità: facile da usare, ma sorprendentemente potente.

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La fotocamera mantiene il sensore CMOS da 1″ da 20,1 MP, un classico ormai consolidato della serie G, che permette scatti nitidi e pieni di dettagli anche in condizioni di luce non perfette. Lo zoom ottico 4,2x copre focali equivalenti a 24-100 mm, perfetto per riprese quotidiane, ritratti o panorami veloci, e l’apertura massima f/1,8 sul grandangolo assicura ottime prestazioni anche in ambienti più bui. Il display LCD TFT da 3” regolabile facilita inquadrature creative e vlog in movimento, mentre la modalità Video Blog è pensata proprio per chi vuole condividere contenuti in tempo reale senza complicazioni.

Design celebrativo e anima moderna

Sul fronte connettività, la G7 X Mark III Graphite Kit non delude: WiFi integrato, USB-C e HDMI garantiscono trasferimenti rapidi e compatibilità con le piattaforme moderne. Lo storage è affidato a schede SD/SDHC/SDXC con supporto UHS-I, mentre il comparto video arriva fino al 4K a 29,97 fps, con audio stereo, permettendo di registrare clip di qualità professionale. La batteria NB-13L offre fino a 235 scatti con display attivo e fino a 320 con la modalità ECO, mentre il playback può arrivare fino a 5 ore: più che sufficiente per un giorno di shooting intenso.

Canon lancerà questa edizione limitata ad aprile 2026 negli Stati Uniti a 1.299 dollari, inclusi cinturino da polso Peak Design Cuff e scheda SD da 32 GB. Non è solo una fotocamera, ma un piccolo pezzo di storia della fotografia digitale, pensata per chi vuole celebrare il passato senza rinunciare alle funzionalità moderne. Con queste caratteristiche, la G7 X Mark III Graphite Kit diventa subito un oggetto desiderabile per appassionati e collezionisti.