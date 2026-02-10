Rimborsi e scadenze: cosa devono fare gli utenti Quicko Wallet

La chiusura di Quicko Wallet è ormai ufficiale e coinvolge migliaia di utenti europei. Il servizio fintech ha interrotto tutte le operazioni di pagamento a partire dal 3 febbraio 2026. La decisione non nasce da problemi di liquidità immediati, ma da un provvedimento regolatorio. L’autorità di vigilanza finanziaria polacca ha infatti revocato l’autorizzazione alla società Quicko sp. z o.o. Il contratto con i clienti viene risolto con un periodo di preavviso di due mesi. Fino al 4 aprile 2026 resta garantito il diritto alla restituzione delle somme depositate. In questo lasso di tempo non sarà possibile usare carte virtuali o funzioni NFC. I fondi restano però separati e tutelati secondo la normativa europea.

Per ottenere il rimborso è necessario indicare un conto bancario personale. La procedura non è automatica e richiede un’azione diretta dell’utente. Occorre compilare il modulo allegato all’e-mail ufficiale ricevuta da Quicko. Il documento deve essere firmato e inviato all’indirizzo indicato dalla società. Solo così verrà disposto il trasferimento del denaro residuo. Chi non completa la procedura rischia ritardi nel recupero delle somme. L’azienda invita a leggere con attenzione tutte le comunicazioni ricevute. Eventuali chiarimenti sono contenuti nella stessa e-mail di notifica.

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Quicko Wallet: dalla diffusione sui wearable alla chiusura improvvisa

Quicko Wallet era diventato popolare grazie ai pagamenti contactless su smartphone e smartwatch. Il servizio consentiva di gestire carte virtuali e ricariche rapide. Era particolarmente diffuso su dispositivi Huawei compatibili con NFC. Molti utenti lo utilizzavano come alternativa ai wallet più noti. Quicko forniva servizi anche ad altri progetti fintech e crypto europei. Tra questi figuravano app come Trustee e NovaPay EU. Proprio questa ampia integrazione aveva favorito la sua crescita. La revoca dell’autorizzazione ha però fermato ogni operazione. Dal momento dello stop non è più possibile effettuare transazioni. Anche i pagamenti già programmati risultano bloccati.

La società ha chiarito che non verranno offerti servizi durante il periodo di preavviso. Resta attiva esclusivamente la procedura di rimborso. La chiusura evidenzia ancora una volta la fragilità di alcuni operatori fintech. Le decisioni delle autorità di vigilanza possono avere effetti immediati. Per gli utenti la priorità resta recuperare i fondi depositati. È consigliabile agire rapidamente e seguire le istruzioni ufficiali. Il caso Quicko riaccende l’attenzione sulla regolamentazione dei pagamenti digitali. In Europa i controlli sono sempre più stringenti.