Samsung Galaxy S26: rivelata la data d’inizio delle prenotazioni

Come ogni anno, Samsung inaugura l’anno nuovo con un Galaxy Unpacked dedicato ai dispositivi della serie Galaxy S. Febbraio è da sempre il mese prediletto per procedere con la presentazione ufficiale, la quale è preceduta dall’avvio delle prenotazioni degli smartphone, che consentono agli utenti di ricevere premi e vantaggi.

Samsung è solita regalare sconti e premi extra agli utenti che effettuano la prenotazione di un nuovo top di gamma ancor prima della presentazione ufficiale e del rilascio sul mercato, ma quest’anno qualcosa potrebbe essere cambiato.

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Samsung Galaxy S26 vicinissimi al debutto, prenotazioni a partire dall’11 febbraio

A partire dall’11 febbraio, Samsung potrebbe dare il via alle prenotazioni dei suoi prossimi Galaxy S26. A diffondere la notizia è il leaker Sanju Choudharyk tramite un post su X, nel quale mostra la versione Cobalt Violet di uno degli smartphone in arrivo e rivela che ad affiancare il dispositivo selezionato durante la fase di prenotazione ci sarà un adattatore per la ricarica a 60 W. Negli anni passati, il colosso sudcoreano ha riservato diversi vantaggi ai clienti che avrebbero effettuato la prenotazione di un nuovo smartphone, permettendo loro, ad esempio, di ricevere sconti non indifferenti che consentivano di acquistare varianti con più spazio di archiviazione a prezzo ridotto.

A giustificare la scelta di optare esclusivamente per un adattatore per la ricarica a 60 W potrebbero essere i costi sostenuti dall’azienda per la creazione di alcune nuove componenti, come chip e RAM, ma non è ancora possibile affermare che quanto emerso corrisponda alla realtà dei fatti. Inoltre, la data di avvio delle prenotazioni, pur essendo plausibile, non è stata ancora comunicata ufficialmente dal colosso, che potrebbe comunque esporsi in tempi brevi.

L’attesa sta per giungere al termine e presto avremo modo di scoprire le intenzioni dell’azienda e prendere atto di un eventuale cambio di strategia che ha finora trovato l’apprezzamento di tantissimi utenti periodicamente pronti a scegliere il loro nuovo smartphone anticipatamente così da poter usufruire dei vantaggi offerti dall’azienda.