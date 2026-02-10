Come seguire le Olimpiadi Invernali 2026 con Google

Con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ormai entrati nel vivo, Google ha messo in campo una serie di strumenti. Tutti pensati per aiutare appassionati e curiosi a orientarsi tra gare, risultati, atleti e appuntamenti distribuiti su più località. L’obiettivo è rendere l’esperienza più semplice e immediata, soprattutto in un’edizione che coinvolge città e territori diversi.

Il punto di partenza resta la Ricerca Google. In questi giorni si è trasformata in un vero e proprio tabellone olimpico. Cercando uno sport, un atleta o una specifica disciplina, è possibile visualizzare in tempo reale qualunque informazione. Dai calendari aggiornati a: risultati, classifiche e prossimi eventi in programma. Le informazioni vengono organizzate in modo chiaro, così da evitare di dover saltare da un sito all’altro per capire cosa sta succedendo e quando si terrà la prossima gara.

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Dalla Ricerca a Maps: orientarsi tra gare e luoghi

Uno degli aspetti più utili riguarda l’integrazione con Google Maps, fondamentale in un’Olimpiade diffusa come questa. Le sedi di gara, i villaggi olimpici e le aree aperte al pubblico sono segnalate direttamente sulla mappa, con indicazioni su come raggiungerle, tempi di percorrenza e opzioni di trasporto. Per chi si trova sul posto, Maps diventa uno strumento pratico per muoversi tra Milano, Cortina, Livigno, Anterselva e le altre località coinvolte.

Anche Google Assistant e Gemini giocano un ruolo chiave. È possibile chiedere aggiornamenti vocali sui risultati di una gara appena conclusa, sapere quando gareggia un determinato atleta o ricevere promemoria prima di un evento importante. Un supporto pensato soprattutto per chi segue le Olimpiadi mentre lavora o si sposta.

Su YouTube, invece, l’attenzione è rivolta ai contenuti video. La piattaforma propone highlight ufficiali, interviste, approfondimenti e contenuti creati da media e creator accreditati, permettendo di recuperare i momenti più significativi anche a distanza di ore. I suggerimenti vengono adattati agli interessi dell’utente, così da dare maggiore visibilità agli sport o agli atleti seguiti più spesso.

Nel complesso, l’approccio di Google punta a fare da “collante digitale” per un evento complesso come questo. Senza sostituirsi alle emittenti o alle piattaforme ufficiali, i suoi strumenti aiutano a non perdersi nulla e a vivere le Olimpiadi in modo più ordinato, personalizzato e, soprattutto, accessibile a tutti.