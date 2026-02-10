L’Unione Europea attacca Meta, al centro della disputa le regole sull’intelligenza artificiale

Meta si trova di nuovo coinvolta in una disputa, in questo caso con l’Unione Europea. Al centro della questione ci sarebbe WhatsApp e prevalentemente i soliti problemi relativi alla gestione di meta dei chatbot di intelligenza artificiale esterni.

Abbiamo ampiamente parlato di questa questione, quando già l’antitrust italiano aveva accusato meta di pratiche scorrette, poiché permettere soltanto al chatbot di MetaAI di essere presente all’interno dell’applicazione più famosa per la messaggistica, rischia di violare le norme del Digital Markets Act.

Quest’ultimo impone regole molto precise ai grandi colossi digitali, di cui Meta fa chiaramente parte, per cercare di mantenere una concorrenza che sia leale e garantire il mantenimento della scelta degli utenti e non penalizzare le piccole realtà.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Anche l’Unione Europea si esprime contro la scelta di Meta

Anche l’Unione Europea, come l’Italia prima, mette nel proprio mirino Meta, a causa di azioni che avrebbero portato a un abuso della sua posizione dominante. L’abuso in questo caso, sarebbe la volontà di meta di escludere i chatbot di intelligenza artificiale su una delle sue applicazioni più famose, WhatsApp.

Si teme che questa strategia adottata da Meta possa innanzitutto soffocare l’innovazione da parte di altri sviluppatori, e anche limitare in maniera significativa la libera scelta di ciascun utente. L’Unione Europea sta valutando delle azioni correttive in tal senso, per ripristinare la questione. D’altra parte Meta respinge le accuse, tuttavia si è detta disponibile a collaborare con l’Unione Europea.

Questa nuova controversia è solo uno dei capitoli di una nuova visione che coinvolge i colossi della big tech. Grazie alle nuove norme europee, infatti, essi sono sempre più spesso chiamati a rispondere delle proprie strategie, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale.

Sicuramente questa tecnologia, che probabilmente è la più importante del secolo, va regolamentata e tenuta sotto controllo, anche e soprattutto dalle aziende più importanti di questo settore.