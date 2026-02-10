Quick Share si prepara a uscire dal mondo Pixel

Il 2026 sarà l’anno della vera espansione di Quick Share con supporto ad AirDrop. Google ha confermato che la funzione non resterà limitata ai Pixel. Dopo il debutto a sorpresa avvenuto a fine 2025, l’integrazione tra Quick Share e il mondo Apple è pronta a crescere. Oggi questa possibilità è disponibile solo su Pixel 10. Da poco è stato confermato anche l’arrivo sui Pixel 9. Fin dall’annuncio iniziale, Google aveva chiarito che si trattava di una fase iniziale. L’obiettivo non era creare un’esclusiva. La scelta tecnica lo dimostra chiaramente.

L’estensione di Quick Share è diventata un’app di sistema aggiornabile dal Play Store. Questo dettaglio rende la funzione teoricamente compatibile con molti dispositivi Android. Google ha ora tolto ogni dubbio. Nel corso del 2026 la compatibilità verrà estesa a numerosi smartphone e tablet. L’azienda parla di annunci importanti in arrivo. La mossa rafforza l’interoperabilità tra piattaforme rivali. Scambiare file tra Android, iPhone, iPad e Mac diventerà più semplice. È un cambiamento storico nei rapporti tra Google e Apple. La funzione è stata progettata per funzionare anche con macOS e iPadOS. Questo ha richiesto tempo e sviluppo mirato. Ora che il sistema è stabile, Google punta ad allargarne l’adozione.

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Partner, Android 17 e lo scenario Quick Share che cambia

Google non ha indicato marchi specifici, ma alcuni indizi esistono già. Nothing e Qualcomm avevano confermato il loro interesse mesi fa. Il coinvolgimento di Qualcomm è particolarmente rilevante. I chip Snapdragon alimentano una grande fetta del mercato Android. Questo potrebbe accelerare la diffusione della funzione. Android 17 potrebbe rappresentare il punto di svolta. La nuova versione del sistema operativo potrebbe integrare nativamente il supporto. In questo modo i produttori avrebbero meno ostacoli tecnici.

La strategia di Google punta a rendere Android più aperto. La collaborazione con Apple, seppur limitata, va in questa direzione. Durante lo stesso evento, Google ha parlato anche di migrazione dati. L’obiettivo è semplificare il passaggio tra Android e iPhone. In futuro sarà possibile trasferire più informazioni. Si parla di playlist musicali, password e reti Wi-Fi. Anche le impostazioni di accessibilità saranno incluse. Questo riduce la frizione nel cambiare ecosistema. Google e Apple sembrano convergere su un punto. Rendere l’esperienza utente più fluida conviene a entrambi. Quick Share con AirDrop è solo il primo passo.