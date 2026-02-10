Samsung Galaxy F70e è ufficiale con batteria da 6000 mah

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco ampliato la sua gamma di prodotti tech, per il momento per il mercato indiano. Il nuovo arrivato è uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy F70e, il quale può disporre di una batteria estremamente capiente pari a ben 6000 mah.

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Samsung Galaxy F70e arriva ufficialmente in India con una grande batteria da 6000 mah

Samsung Galaxy F70e è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech ed è stato da poco presentato ufficialmente per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, tra i suoi punti di forza spicca in primis l’autonomia. A bordo è infatti presente una batteria piuttosto grande, con una capienza pari a 6000 mah. È presente anche il supporto alla ricarica rapida da 25W.

Sulla parte frontale non abbiamo grosse novità rispetto agli altri smartphone di fascia media di casa Samsung. È presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici con una risoluzione pari a HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La luminosità di picco arriva a 800 nits. Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo di questo smartphone troviamo uno dei processori di casa MediaTek.

Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 6300. Quest’ultimo viene inoltre supportato dalla presenza di diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 6 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda il sistema operativo, a bordo è presente Android 16 con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, la One UI 8. L’azienda ha inoltre garantito ben 6 major upgrades. All’appello non mancano nemmeno il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la certificazione di resistenza contro gli schizzi d’acqua IP54.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, il nuovo Samsung Galaxy F70e sarà disponibile all’acquisto in India ad un prezzo iniziale di circa 115 euro al cambio attuale.