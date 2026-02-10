Huawei Pura X2 in arrivo con display più grandi

Il produttore tech Huawei sta per presentare sul mercato il suo nuovo smartphone pieghevole. Ci stiamo riferendo al prossimo device noto con il nome di Huawei Pura X2 e il suo debutto sul mercato è previsto per il mese di aprile. Nonostante manchi quindi relwriv poco tempo al suo arrivo, continuano ad arrivare in rete nuove informazioni. Gli ultimi rumors, in particolare, hanno rivelato la presenza di display più ampi rispetto ai precedenti modelli.

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Huawei Pura X2, il nuovo pieghevole potrebbe arrivare con display più ampi

A quanto pare il prossimo smartphone pieghevole di casa Huawei potrebbe arrivare con display più grandi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Pura X2. Gli ultimi rumors hanno per l’appunto rivelato la possibilità di un aumento dimensionale sia del display interno sia del display esterno del nuovo smartphone pieghevole di casa Huawei.

Nello specifico, il leaker Experience more ua pubblicato un post sul social network Weibo. Secondo quanto riportato, il nuovo pieghevole dell’azienda avrà all’interno un display con una diagonale pari a 7.69 pollici con una risoluzione piuttosto elevata pari a WQHD+. Anche il display esterno dovrebbe essere più ampio rispetto al passato. Il leaker parla della presenza di un display con una diagonale pari a 5.5 pollici. Se sarà così, si tratterà dunque di un bel aggiornamento rispetto al suo predecessore. Quest’ultimo, infatti, dispone di un display con una diagonale pari a 6.3 pollici e di un display con una diagonale pari a 3.5 pollici.

Il leaker del settore ha poi rivelato ulteriori informazioni di rilievo. In particolare, sembra che l’azienda affiderà le prestazioni dello smartphone ad uno dei suoi predecessori. Il soc prescelto dovrebbero il soc Kirin 9030. A supporto dovrebbero poi esserci diversi tagli di memoria estremamente capiente. Si parla di ben 20 GB di memoria RAM e di addirittura 1 TB di storage interno.