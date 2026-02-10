Fastweb Casa Start: fibra ultraveloce e prezzo chiaro fin dal primo mese

Fastweb rinnova la sua proposta per la rete fissa con Casa Start. Parliamo di un’offerta pensata per chi cerca una connessione veloce senza complicazioni contrattuali. Il piano prevede una linea in fibra ultraveloce a 27,95 euro al mese, con attivazione inclusa e modem Internet Box NeXXt One dotato di tecnologia Wi-Fi 6. Per chi decide di aggiungere anche una SIM dell’operatore, il costo mensile scende a 23,95 euro, mantenendo le stesse caratteristiche di base.

La formula segue la linea commerciale ormai consolidata di Fastweb. Non è previsto alcun vincolo di durata, canone chiaro e un solo prezzo mensile. Le chiamate da rete fissa non sono incluse nel pacchetto e vengono tariffate a consumo, con un costo di 15 centesimi al minuto verso numeri nazionali. Oltre alla connettività, l’offerta comprende l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, piattaforma formativa dedicata alle competenze digitali.

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Servizi extra e integrazione con il mobile Fastweb

Il modem fornito con l’offerta integra il Wi-Fi 6 per garantire maggiore stabilità e copertura negli ambienti domestici. Tutti i dispositivi collegati alla rete sono protetti da sistemi di sicurezza integrati contro virus, malware e tentativi di phishing. Chi ha esigenze particolari può aggiungere servizi opzionali, come l’estensione della copertura Wi-Fi o soluzioni di protezione digitale.

Fastweb propone anche diversi piani mobili abbinabili alla fibra, con traffico dati in 5G e minuti illimitati. L’integrazione tra linea fissa e SIM consente non solo di ottenere lo sconto sul canone della fibra, ma anche di gestire tutto tramite un’unica app, con controllo dei consumi e assistenza diretta.

L’offerta si inserisce nella strategia più ampia dell’operatore, il quale continua a investire nello sviluppo della rete e nella sostenibilità energetica. Fastweb punta infatti a ridurre drasticamente le emissioni entro il 2035, mantenendo al tempo stesso un posizionamento basato su trasparenza e servizi inclusi. Tutte caratteristiche che lo differenziano dagli altri concorrenti del mercato italiano delle telecomunicazioni.