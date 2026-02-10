Iliad propone 250GB e chiamate illimitate senza vincoli

Iliad continua a puntare su offerte semplici e dal prezzo stabile nel tempo. Tra le proposte attuali emerge infatti GIGA 250, un piano che include 250GB di traffico dati ogni mese insieme a minuti e SMS illimitati, al costo di 11,99 euro mensili. La tariffa, come da tradizione dell’operatore, è presentata come “per sempre”, senza rimodulazioni e senza vincoli contrattuali che possano cambiare il prezzo nel tempo.

Il pacchetto comprende la navigazione in 4G, 4G+ e 5G, a seconda della copertura disponibile e del dispositivo utilizzato. Una formula pensata per chi consuma molti dati, tra streaming, social, lavoro da remoto e hotspot. Una volta superata la soglia mensile dei 250 GB, l’utente può continuare a navigare, previo consenso, a una tariffa a consumo di 0,90 euro ogni 100 MB. Restano inclusi nel prezzo anche minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa, sempre nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dal contratto.

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Tutti i servizi compresi nell’offerta Iliad GIGA 250

Oltre al traffico nazionale, l’offerta Iliad include anche una quota di dati utilizzabile all’estero. Sono previsti 18GB in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Superata questa soglia, la navigazione continua a consumo secondo le tariffe stabilite dalla normativa europea. Le chiamate dall’Italia verso numeri fissi internazionali e verso i mobili di Stati Uniti e Canada restano comprese nel pacchetto.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi ci sono hotspot, segreteria telefonica, portabilità del numero, VoLTE e controllo del credito. Tutte funzioni ormai considerate essenziali, ma che l’operatore continua a mantenere all’interno del canone senza supplementi.

L’attivazione della SIM prevede un costo unico di 9,99 euro, mentre il rinnovo dell’offerta avviene ogni mese nello stesso giorno, senza vincoli di durata o penali in caso di disattivazione. L’offerta si inserisce nella strategia commerciale di Iliad, che fin dal suo ingresso nel mercato italiano ha puntato su tariffe trasparenti, senza costi nascosti e con servizi inclusi nel prezzo. Insomma, con GIGA 250, l’azienda si rivolge soprattutto a chi utilizza molti dati e vuole una soluzione chiara, con un prezzo stabile e senza sorprese in fattura.