Samsung Galaxy S26 Ultra: un video rivela tutte le novità introdotte

Il Galaxy Unpacked dedicato alla nuova generazione di smartphone Samsung Galaxy S26 sta per arrivare. Il 25 febbraio potrebbe essere la data scelta dal colosso per procedere con la presentazione ufficiale dei suoi dispositivi, occasione che ci permetterà di conoscere tutte le novità ufficialmente introdotte ed effettuare i pre-ordini dei tre modelli in arrivo.

Le caratteristiche degli smartphone in questione sono state anticipate più volte dal susseguirsi di una quantità non indifferente di indiscrezioni che, come ogni anno, svelano gli aggiornamenti introdotti da Samsung suscitando la curiosità del pubblico. In questi giorni, ad esempio, l’attenzione è andata più volte su quello che sarà il modello di punta: il Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Samsung Galaxy S26 Ultra: tutto quello che sappiamo sul nuovo top di gamma

La nuova generazione di Galaxy S continuerà ad accogliere tre modelli e tra questi la versione Ultra sarà la più sofisticata. Stando alle informazioni diffuse dal leaker Ice Universe, attraverso un video che mostra il Samsung Galaxy S26 Ultra nella sua totalità, il dispositivo avrà un design elegante e sinuoso rispetto al Galaxy S25 Ultra, con angoli più curvi e un display più ampio, che raggiungerà i 6,89 pollici. La scocca posteriore sarà in alluminio segnando così l’addio al titanio introdotto dal colosso in risposta alla scelta compiuta da Apple due anni fa; e la fotocamera posteriore sarà inserita all’interno di un modulo verticale. Rispetto al modello rilasciato lo scorso anno, inoltre, il nuovo smartphone di punta sarà più leggero.

Gli aggiornamenti andrebbero così a migliorare la praticità dello smartphone con l’intento di favorirne l’utilizzo da parte degli utenti, senza pretendere di rivoluzionarne l’estetica. Nonostante ciò, Samsung sembrerebbe sicura del successo del suo Galaxy S26 Ultra, al punto tale da aver realizzato ben 3,6 milioni di unità mentre 600 mila e 700 mila sono le unità realizzate rispettivamente del Galaxy S26 e del Galaxy S26 Plus.