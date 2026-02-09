Washington Post nelle mani di Jeff Bezos, aumentano i licenziamenti

Tagli in corso al Washington Post. Lo storico quotidiano statunitense ha dato il via ad una nuova ondata di licenziamenti che coinvolge centinaia di giornalisti e dipendenti, riducendo in modo significativo la redazione. C’è, probabilmente, lo zampino di Jeff Bezos.

La decisione rientra in un piano di ristrutturazione più ampio, pensato per contenere i costi e adattare il giornale a un mercato dell’informazione sempre più difficile. I tagli non hanno risparmiato aree considerate centrali per l’identità della testata, colpendo sia la produzione editoriale sia funzioni di supporto.

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Una scelta che pesa sull’identità del giornale

All’interno della redazione il clima è teso. Molti vedono questa mossa come un colpo diretto alla capacità del quotidiano di mantenere una copertura ampia e approfondita, soprattutto su temi di politica, esteri e inchieste. Il timore è che il giornale perda parte della sua autorevolezza proprio nel momento in cui il contesto internazionale richiede informazione solida e verificata.

Sebbene Jeff Bezos non sia coinvolto nella gestione quotidiana, il suo nome torna inevitabilmente al centro delle polemiche. Per una testata di tale prestigio, posseduta da uno degli uomini più ricchi del mondo, il ridimensionamento appare a molti difficile da giustificare.

Un segnale per l’editoria tradizionale

Il caso Washington Post non è isolato. Negli ultimi anni anche altre grandi testate hanno ridotto il personale, alle strette tra il calo della pubblicità, la concorrenza delle piattaforme digitali e la fatica di sostenere modelli basati sugli abbonamenti.

Questa nuova ondata di licenziamenti viene quindi letta come una strategia dura ma quasi prevedibile, o non così improbabile nel medio e breve termine. Nemmeno i nomi più importanti del giornalismo globale sono immuni dalla crisi del settore e questo sicuramente spaventa. Resta da capire se il Post riuscirà a reinventarsi senza snaturare il proprio ruolo, o se questi tagli segneranno un punto di non ritorno definitivo.