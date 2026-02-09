Insta360 celebra le Olimpiadi con sconti sulle action cam

In occasione delle Olimpiadi Invernali, Insta360 ha avviato una campagna promozionale dedicata agli appassionati di sport e riprese d’azione. Dal 6 al 22 febbraio, alcuni dei modelli più rappresentativi del marchio sono proposti a prezzo ridotto. Parliamo di sconti validi solo per un periodo limitato. L’iniziativa punta a sfruttare l’interesse globale per le discipline invernali, Offre così a chi pratica sci, snowboard o attività outdoor la possibilità di aggiornare la propria attrezzatura.

Tra le offerte principali emerge la Insta360 X5 Standard, proposta a 529€ invece dei 589,99€ di listino. La promozione più consistente riguarda però la X4 Standard, che scende a 329€ rispetto ai 559,99€ iniziali. Anche la Ace Pro 2 con batteria singola entra nella campagna con un prezzo ridotto a 379€, contro i 449,99€ di partenza. Si tratta di modelli pensati per chi cerca videocamere compatte, robuste e adatte alle riprese dinamiche, sia sulla neve sia durante viaggi e attività all’aperto.

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Le caratteristiche dei modelli Insta360 in promozione

La X5 rappresenta l’evoluzione più recente tra le videocamere a 360° del marchio. Essa prevede la registrazione in 8K a 30 fotogrammi al secondo e sensori più grandi rispetto alla generazione precedente. Il sistema a triplo chip con intelligenza artificiale è progettato per migliorare le prestazioni in condizioni di luce difficile, come al tramonto o durante le riprese notturne. L’effetto selfie stick invisibile e la stabilizzazione FlowState permettono di ottenere inquadrature fluide e prospettive simili a quelle di un drone senza attrezzatura aggiuntiva.

La X4, pur essendo un modello precedente, mantiene molte delle caratteristiche tipiche della gamma. Tra esse vi è il video a 360° in 8K, stabilizzazione avanzata e modalità a obiettivo singolo per utilizzarla come una tradizionale action cam. Invece la Ace Pro 2 è pensata per chi preferisce una videocamera grandangolare più classica, con sensore da 1/1,3″, obiettivi sviluppati con Leica e registrazione fino in 8K.

Insomma, con questa promozione legata al periodo olimpico, Insta360 punta a rendere più accessibili i suoi modelli di punta, catturando l’interesse di coloro che vogliono riprendere sport e avventure con dispositivi compatti e ad alte prestazioni.