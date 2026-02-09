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Cambia “Strumenti” dell’app di Gemini: rispetto a prima strumenti separati, interfaccia più chiara

Gemini cambia sul web per quanto riguarda Strumenti distinguendo ciò che è stabile da ciò che è ancora in prova.

scritto da Manuela Poidomani 0 commenti 1 Minuti lettura
Strumenti Gemini

Google ha rivisto il menù Strumenti della versione web di Gemini, scegliendo una soluzione più ordinata. La modifica è già in distribuzione graduale. L’elenco unico delle funzioni è stato diviso in due sezioni distinte. Da una parte trovano spazio gli strumenti considerati stabili. Dall’altra compaiono le funzionalità sperimentali. L’obiettivo è rendere più chiaro cosa può essere usato senza rischi. La sezione principale raccoglie strumenti ormai consolidati. Tra questi figurano Deep Research, la creazione di immagini e Canvas. Sono presenti anche Crea video con Veo 3.1 e Apprendimento guidato. Alcune funzioni restano riservate agli abbonati. Deep Think, ad esempio, è disponibile solo con il piano AI Ultra.

La seconda sezione ospita invece le funzioni in test. Si tratta di strumenti provenienti dai Labs di Google. In Italia sono visibili Layout visivo e Vista dinamica. Negli Stati Uniti l’elenco è più ampio. Include Agent e Personal Intelligence, con alcune limitazioni di piano. La distinzione rende immediata la comprensione dello stato delle funzioni. L’utente sa subito cosa è affidabile e cosa sperimentale. È un cambiamento piccolo ma significativo.

Una scelta coerente quella di Strumenti nella strategia di Gemini

Il redesign del menù riflette l’approccio seguito da Google negli ultimi mesi. Gemini viene aggiornato spesso, sia nelle funzioni sia nell’interfaccia. La crescita rapida rischiava di rendere l’app dispersiva. Separare le funzioni è una risposta pragmatica. Google chiarisce il grado di maturità degli strumenti. Questo aiuta anche a gestire le aspettative degli utenti. Le funzioni sperimentali possono cambiare o scomparire. Quelle stabili rappresentano invece il cuore dell’assistente.

Al momento la modifica riguarda solo la versione web. Non è però esclusa un’estensione all’app mobile. Google tende a mantenere coerenza tra le piattaforme. Gemini è accessibile in Italia tramite browser e Android. Nel caso dei dispositivi mobili, l’assistente vive dentro l’app Google. Per sfruttare le ultime novità è consigliato tenerla aggiornata. Il nuovo menù non aggiunge funzioni. Migliora però la percezione di controllo.

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Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.

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