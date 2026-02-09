Xiaomi Redmi Watch 5 Active da non perdere: Amazon lo regala a soli 27,99€

Lo Xiaomi Redmi Watch 5 Active si contraddistingue grazie a un display LCD di grandi dimensioni e per un elegante design a schermo quadrato. Con un rapporto tra schermo e corpo superiore al 70%, esalta ogni momento. Nello specifico, la cornice è stata realizzata con una finitura opaca, in modo tale da donare un look di qualità superiore e una sensazione più liscia al tatto.

Non a caso, dunque, il design minimalista che unisce bellezza ed eleganza rende questo Redmi Watch perfetto per essere indossato in ogni circostanza, anche nelle più formali. Se siete in cerca di un dispositivo da indossare al polso in ogni occasione, questo modello è perfetto per voi.

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Xiaomi Redmi Watch 5 Active imperdibile su Amazon

Il momento migliore per acquistare un device tenere sotto controllo alcuni parametri della salute, ma non solo, è questo. Amazon vi offre infatti uno sconto imperdibile sul prezzo di listino dello Xiaomi Redmi Watch 5 Active. Dotato di una batteria da 470 mAh, con una durata della batteria di 18 giorni in modalità di utilizzo tipica, avrete a disposizione un dispositivo che non necessita di essere ricaricato frequentemente quando si è all’aperto o in viaggio.

Il punto di forza di questo Xiaomi è il supporto per oltre 140 modalità di allenamento, ma non solo. Rileva automaticamente le attività tra cui corsa, camminata, ciclismo, ellittica, vogatore e salto della corda, oltre a monitorare con precisione lo stress, il punteggio di vitalità e altre metriche di salute durante tutto il giorno, per garantire che ogni allenamento sia più efficace e basato sui dati.

Se volete godere di tutto ciò e della resistenza all’acqua a 5 ATM nell’uso quotidiano, senza preoccupazioni in caso di pioggia leggera o durante il lavaggio delle mani, non vi resta che procedere con l’acquisto dello Xiaomi Redmi Watch 5 Active a soli 27,99 euro.