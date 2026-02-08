RTX 5070 Ti con PCB modificato ma eccelle nei benchmark

In un mondo dove l’hardware spesso finisce per essere obsoleto, una scheda grafica ha attirato l’attenzione degli appassionati per ragioni decisamente fuori dal comune. Stiamo parlando di una NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti che, pur montando un PCB con una vistosa apertura centrale (cosiddetto “bucherato”), ha mostrato prestazioni davvero impressionanti nei test.

La vera sorpresa è che questa modifica non ha compromesso le performance: al contrario, in alcune situazioni la GPU ha registrato punte di velocità tali da farla sembrare più vicina alle schede di fascia superiore. Il risultato ha subito scatenato reazioni contrastanti tra chi vede nella modifica un possibile “hack” intelligente per massimizzare l’efficienza termica e chi, più scettico, la considera un semplice caso isolato dettato da condizioni di test non convenzionali.

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Un PCB fuori dal comune

La modifica che distingue questa RTX 5070 Ti non è una qualunque. Al posto del tipico circuito stampato compatto, il PCB presenta un’ampia area “svuotata” al centro, come se fosse stato scolpito per alleggerirne la massa o per favorire un particolare flusso d’aria.

Secondo chi ha condiviso i risultati, questo layout potrebbe aver contribuito a una gestione del calore più efficiente, permettendo alla GPU di mantenere frequenze elevate più a lungo rispetto a una scheda standard. Nei benchmark di carico sostenuto, l’RTX 5070 Ti “moddata” ha infatti tenuto clock più alti senza incorrere in tilt termico aggressivo.

Record nei benchmark ma con qualche dubbio

I punteggi ottenuti in alcune prove sintetiche sono stati talmente alti da far ipotizzare una prestazione prossima a quella di modelli tradizionalmente posizionati sopra nella lineup NVIDIA. È un risultato che pochi si aspettavano da una 5070 Ti, soprattutto con una modifica così visibile e non convenzionale.

Detto questo, va ricordato che i benchmark non sempre raccontano tutta la storia di una scheda. È possibile che condizioni specifiche di test — come overclock manuale, profili di potenza alterati o sistemi di raffreddamento particolarmente performanti — abbiano contribuito a tali numeri. In altre parole, il record potrebbe non essere facilmente replicabile in scenari di uso reale o su un’unità “standard”.

Reazioni nella community

La community è divisa. C’è chi parla di una modifica geniale, in grado di sfruttare al massimo il potenziale termico del chip, e chi vede tutto come un esperimento di nicchia difficilmente applicabile su larga scala. Alcuni puristi puntano il dito contro i test stessi, suggerendo che risultati così alti possano derivare da profili di potenza non conformi alle specifiche di fabbrica.

Altri, invece, apprezzano la dimostrazione empirica di quanto ancora ci sia spazio per l’innovazione “fai da te” nell’ambito delle GPU, soprattutto quando si lavora su dissipazione e layout del circuito stampato.

Cosa significa per il mercato

Al di là delle prestazioni assolute, questa vicenda mette ancora una volta in evidenza come il mondo PC resti terreno fertile per soluzioni creative e non convenzionali. Le GPU, specialmente in alcune fasce, non sono più viste solo come componenti standard da montare e usare, ma come piattaforme aperte a sperimentazioni di ogni tipo.