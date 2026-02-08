Google Meet: su smartphone arriva la traduzione in tempo reale

La traduzione vocale in tempo reale è una di quelle tecnologie che, fino a poco fa, sembrava fantascienza. E invece, dopo aver debuttato su desktop lo scorso giugno, una delle funzioni più avanzate di Google Meet sembra pronta a fare il grande salto anche su smartphone. O almeno, tutto lascia pensare che Google stia muovendo i pezzi nella direzione giusta. A far suonare il campanello non è stato un annuncio ufficiale, ma un’analisi del file APK della versione Android di Google Meet. Quest’ultima è stata condotta da Android Authority e ha portato alla luce alcune stringhe di codice che parlano di “speech translation“. Non è ancora qualcosa che si può attivare con un tap, e il toggle presente non sembra avere alcun effetto concreto, ma la sua sola esistenza è già un segnale interessante.

La traduzione in tempo reale arriva su Google Meet su smartphone?

Se e quando arriverà sui dispositivi mobili, l’impatto potrebbe essere tutt’altro che marginale. La traduzione vocale in tempo reale è da anni una delle richieste più insistenti nel mondo delle videoconferenze. Ciò soprattutto ora che lavorare e studiare a distanza è diventato la normalità. Pensare di partecipare a una call internazionale direttamente dal telefono, magari mentre si è in viaggio o lontani dalla scrivania, senza dover lottare con barriere linguistiche, è il classico esempio di tecnologia che semplifica davvero la vita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Naturalmente, qualche punto interrogativo resta. Non è da escludere che la funzione venga inizialmente limitata a determinati dispositivi o legata a specifici piani di abbonamento, come già succede su desktop. E poi c’è sempre da ricordare che ciò che emerge da un APK teardown non è una certezza assoluta. Google potrebbe prendersi altro tempo, cambiare strategia o affinare ulteriormente la tecnologia prima di renderla pubblica. Un’eventuale cancellazione del progetto appare improbabile, ma al momento mancano indicazioni ufficiali sulle tempistiche. Per ora, quindi, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla traduzione vocale su Google Meet mobile.