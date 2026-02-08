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Google Meet: su smartphone arriva la traduzione in tempo reale

Ora anche su smartphone arriva la traduzione in tempo reale su Google Meet. Ecco come funziona nel dettaglio.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
Google Meet traduzione

La traduzione vocale in tempo reale è una di quelle tecnologie che, fino a poco fa, sembrava fantascienza. E invece, dopo aver debuttato su desktop lo scorso giugno, una delle funzioni più avanzate di Google Meet sembra pronta a fare il grande salto anche su smartphone. O almeno, tutto lascia pensare che Google stia muovendo i pezzi nella direzione giusta. A far suonare il campanello non è stato un annuncio ufficiale, ma un’analisi del file APK della versione Android di Google Meet. Quest’ultima è stata condotta da Android Authority e ha portato alla luce alcune stringhe di codice che parlano di “speech translation“. Non è ancora qualcosa che si può attivare con un tap, e il toggle presente non sembra avere alcun effetto concreto, ma la sua sola esistenza è già un segnale interessante.

La traduzione in tempo reale arriva su Google Meet su smartphone?

Se e quando arriverà sui dispositivi mobili, l’impatto potrebbe essere tutt’altro che marginale. La traduzione vocale in tempo reale è da anni una delle richieste più insistenti nel mondo delle videoconferenze. Ciò soprattutto ora che lavorare e studiare a distanza è diventato la normalità. Pensare di partecipare a una call internazionale direttamente dal telefono, magari mentre si è in viaggio o lontani dalla scrivania, senza dover lottare con barriere linguistiche, è il classico esempio di tecnologia che semplifica davvero la vita.

Naturalmente, qualche punto interrogativo resta. Non è da escludere che la funzione venga inizialmente limitata a determinati dispositivi o legata a specifici piani di abbonamento, come già succede su desktop. E poi c’è sempre da ricordare che ciò che emerge da un APK teardown non è una certezza assoluta. Google potrebbe prendersi altro tempo, cambiare strategia o affinare ulteriormente la tecnologia prima di renderla pubblica. Un’eventuale cancellazione del progetto appare improbabile, ma al momento mancano indicazioni ufficiali sulle tempistiche. Per ora, quindi, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla traduzione vocale su Google Meet mobile.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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