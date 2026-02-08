Ecovacs W2 Pro imperdibile a questo prezzo: robot lavavetri su Amazon con -14%

Vi piacerebbe avere a disposizione una soluzione pensata appositamente per lavare i vetri della vostra abitazione? Ebbene, Ecovacs ha pensato proprio a voi progettando e portando sul mercato un prodotto innovativo che semplificherà la vostra routine. L’Ecovacs W2 Pro è un robot lavavetri dotato di una speciale tecnologia di spruzzatura ad ampio angolo a 3 ugelli completamente aggiornata, insieme al panno umido, garantisce una pulizia efficiente ed efficace.

A offrire un ottimo risultato, anche la pressione dell’acqua che aumenta del 100% con un tempo di funzionamento migliorato del 90%. In tal modo, tutti i residui si sciolgono ed vengono eliminati in una sola passata.

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Ecovacs W2 Pro in offerta su Amazon

Quale momento migliore se non questo per acquistare un robot lavavetri che semplifica la vostra routine e vi consente finalmente di dire addio al lavaggio manuale dei vetri? Oggi Amazon viene incontro alle vostre esigenze proponendovi uno sconto del 14% sul prezzo di listino di 449 euro.

Rilevando i bordi con una precisione straordinaria, il robot è in grado di adattarsi intelligentemente al percorso di pulizia in soli 0,02 secondi, affrontando senza sforzo la sfida delle finestre senza cornice. Una caratteristica che, senza alcun dubbio, dimostra la sua versatilità.

Non manca un’adeguata sicurezza. Con il sistema di protezione a 10 livelli, basato su hardware e software, il W2 Pro offre massima sicurezza per la pulizia delle finestre e la loro igiene. L’intero sistema di protezione include 6 misure di protezione basate sull’hardware contro le cadute, 3 passaggi di protezione intelligente e assicurazione contro i danni accidentali.

Se volete finalmente avere a portata di mano un robot lavavetri, questo è il momento giusto per acquistarne uno. L’Ecovacs W2 Pro oggi può essere acquistato pagando solamente 386,92 euro anziché 449 euro.