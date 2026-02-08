Samsung Galaxy S26 Ultra si mostra in tutte le sue colorazioni

Manca ormai meno di un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Samsung della serie Galaxy S26 e, come spesso accade nelle fasi finali prima del debutto, iniziano a emergere anche gli ultimi dettagli rimasti finora nell’ombra. Di recente, ad esempio, sono comparsi online i render completi di tutte e quattro le colorazioni del Galaxy S26 Ultra, il modello più prestigioso della nuova gamma.

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Le immagini sarebbero apparse per errore sul sito di un rivenditore russo, Cifrus, e rimosse poco dopo. Una mossa che rafforza l’ipotesi che si trattasse di materiali ufficiali, pubblicati in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Le quattro colorazioni standard del Galaxy S26 Ultra

Le varianti cromatiche emerse non sono una sorpresa assoluta: i nomi erano già circolati in precedenza, ma è la prima volta che vengono mostrate tutte insieme in render ad alta qualità. Le colorazioni destinate alla distribuzione tradizionale saranno, stando a queste immagini, quattro:

Nero

Bianco

Silver Shadow

Cobalt Violet

Una palette equilibrata, che alterna tinte classiche a una più distintiva, pensata per soddisfare sia chi cerca uno stile sobrio sia chi preferisce uno smartphone più riconoscibile.

Come già avvenuto in questi ultimi anni, Samsung dovrebbe affiancare a queste anche due colorazioni esclusive per lo store online ufficiale, ovvero Sky Blue e Pink Gold, non presenti presso i rivenditori terzi. Da segnalare inoltre l’assenza di una variante arancione brillante: contrariamente alle prime indiscrezioni, Samsung non sembra intenzionata a seguire Apple su questa strada.

Design: continuità con qualche ritocco mirato

Dal punto di vista estetico, i render confermano un’impostazione molto familiare. Il Galaxy S26 Ultra non dovrebbe discostarsi in modo netto dal modello attuale, mantenendo un design solido e riconoscibile, ma con alcuni affinamenti ben precisi.

In particolare, gli spigoli appaiono più arrotondati, una scelta che avvicina ulteriormente l’Ultra agli altri due modelli della gamma e dovrebbe migliorare l’ergonomia nell’uso quotidiano. Interessante anche la coerenza cromatica con le nuove S Pen, le cui colorazioni trapelate di recente sembrano studiate per abbinarsi perfettamente al dispositivo.

Le novità più importanti arrivano dall’hardware

Se sul fronte estetico Samsung ha scelto la continuità, le principali novità sono attese sotto la scocca. Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe infatti adottare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da una ricarica cablata fino a 60 W e da una batteria leggermente più capiente, intorno ai 5.500 mAh.

Non si tratta di cambiamenti rivoluzionari, ma di miglioramenti concreti. A questi si aggiungono alcune funzionalità attese con interesse, come un privacy display più evoluto e il supporto completo alla ricarica magnetica Qi 2.0, che potrebbe finalmente diventare uno standard pienamente sfruttabile anche su Android.

Presentazione imminente

L’annuncio ufficiale della gamma Galaxy S26 è atteso per il 25 febbraio a San Francisco, con una commercializzazione che dovrebbe partire a breve distanza dall’evento. Con i render ormai emersi e le specifiche quasi del tutto delineate, il quadro è praticamente completo: ora resta solo da vedere se Samsung riuscirà a sorprendere con qualche asso nella manica dell’ultimo minuto.