F1 – Il film, un sequel potrebbe arrivare secondo Stefano Domenicali

Il debutto in sala di F1 – Il film, pellicola diretta da Joseph Kosinski e dedicata al mondo della Formula 1 è stato un successo inaspettato. Con un box office globale di oltre 631 milioni di dollari, è diventato il film sportivo di maggior successo oltre che il film con il miglior incasso per Brad Pitt.

Inoltre, la pellicola è stata candidata a ben quattro Premi Oscar. Le nomination confermano l’elevato livello tecnico oltre che l’impatto culturale del lungometraggio prodotto da Apple TV. Come riportato dai colleghi di Deadline, in occasione del press day di Apple TV, i giornalisti hanno chiesto ai vertici dell’azienda se fosse previsto un sequel.

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Alla domanda ha risposto direttamente Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, su indicazione di Eddie Cue, Senior Vice President of Services di Apple, affermando: “Restate sintonizzati”. L’Amministratore Delegato ha poi proseguito: “Vi diremo qualcosa in più in futuro. Dobbiamo metabolizzare il successo di questo film. Se si vuole pensare a uno nuovo, deve essere davvero molto buono”.

F1 – Il film ha conquistato il box office e le nomination agli Oscar. Il sequel non è da escludere ma tutto dipenderà dalla storia da raccontare

La risposta, chiaramente di circostanza, non svela con certezza il futuro di F1 sul grande schermo. Stefano Domenicali ha lasciato la porta aperta ad un possibile sequel, anche in considerazione degli incassi che non hanno deluso i produttori. Il successo del film ha un significato profondo per questo sport in quanto, come confermato da Domenicali: “Non pensavamo fosse possibile che la F1 potesse essere raccontata in un’altra dimensione come quella di Hollywood”.

L’unica certezza, al momento, riguarda la collaborazione tra Apple e la Formula 1 che continuerà anche al di fuori del grande schermo. Infatti, l’azienda della mela ha acquisito di diritti per trasmettere tutti i weekend di gara negli Stati Uniti e l’accordo consentirà di avvicinare ancora di più gli appassionati al mondo delle corse.

In attesa di ulteriori sviluppi, Cue ha confermato che le 24 gare in calendario per la stagione 2026 di Formula 1 saranno 24 film da guardare con interesse. Infatti, la realtà è in grado di superare la finzione e, quest’anno, la competizione si preannuncia molto accesa.