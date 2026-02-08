Scopri la serie taiwanese Agent From Above che potrebbe diventare la prossima ossessione dei fan di The Witcher su Netflix

Se siete tra quelli che, dopo aver finito una puntata di The Witcher, hanno subito cercato qualcosa con la stessa miscela di mostri, magia e protagonisti tormentati, tenete gli occhi puntati su Netflix. Il catalogo della piattaforma non si ferma mai, e tra uscite previste e sorprese da tutto il mondo spunta Agent From Above, una serie televisiva taiwanese che promette di mescolare folklore, suspense e una buona dose di noir esistenziale. Non è un progetto nato dall’oggi al domani: la produzione risale al 2019 e il materiale d’origine è il primo libro della saga The Oracle Comes, firmata dall’autore taiwanese Teensy e ispirata alla mitologia taoista. Già così, l’idea di un fantasy che non ricalchi pedissequamente saghe occidentali — ma che attinga a tradizioni mitiche meno note al grande pubblico — è un motivo sufficiente per interessarsi.

Trama, tono e dettagli di produzione: un medium tra redenzione e battaglie contro i demoni

Al centro della storia c’è Ko Han Chieh, un uomo che porta addosso tutto: un passato di dipendenza, un presente segnato da poteri medianici e la classica — potentissima — occasione di riscatto. Viene reclutato da San Tai Zi, figura che richiama archetipi divini o semidivini della tradizione, per combattere i demoni che minacciano il mondo umano. Non aspettatevi solo duelli spettacolari: il cuore della serie sembra costruito sulla tensione tra ciò che è umano e ciò che è soprannaturale, su scelte morali scomode e su un protagonista che deve fare ammenda per i suoi errori attraverso un’impresa quasi impossibile. La prima stagione sarà composta da sei episodi e, secondo le informazioni disponibili, dovrebbe debuttare su Netflix tra aprile e giugno 2026 (fonte: Collider). Inutile dire che la natura pagata di questo progetto — nato da un libro che mescola mito e introspezione — lascia presagire un ritmo narrativo più meditato rispetto ai blockbuster seriali: meno “tutto e subito”, più accumulo di atmosfera e sangue che pulsa sotto la pelle della storia.

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Perché potrebbe conquistare i fan di The Witcher (e cosa aspettarsi)

Cosa hanno in comune The Witcher e Agent From Above? Più di quanto sembri a prima vista. Entrambe le opere mettono in scena cacciatori o protettori che si muovono in un mondo dove i confini tra bene e male sono sfocati; entrambe giocano con creature che nascono dalla mitologia, e non ultimo entrambe puntano su protagonisti moralmente ambigui costretti a confrontarsi con i propri demoni — letteralmente e metaforicamente. Se vi piace il mix di azione, folklore e riflessione personale che avete trovato nello show di Geralt, qui potreste trovare un’alternativa che fa leva su un immaginario differente ma altrettanto ricco: il taoismo, le figure divine orientali, e una sensibilità narrativa che predilige il senso del peccato, dell’espiazione e della redenzione. Dal punto di vista visivo, c’è curiosità: aspettatevi creature disegnate su canoni diversi, scenografie che pescano nella tradizione asiatica e, sperabilmente, scene d’azione coreografate con cura. E se la serie manterrà la giusta misura — ossia, non tradirò l’atmosfera del romanzo per inseguire la spettacolarità a ogni costo — potremmo trovarci di fronte a un gioiellino che amplia l’offerta fantasy di Netflix, dando ai fan nuovi luoghi mitici da esplorare.

In soldoni: non è un clone di The Witcher, e meno male. È piuttosto un fratello meno ovvio, che condivide il sangue narrativo ma cammina in direzione diversa. Dunque, segnatevi il nome Agent From Above e tenete d’occhio il periodo primavera-estate 2026 — se tutto va secondo i piani, potrebbe essere il titolo che molti appassionati aspettavano senza neanche saperlo. Fonte principale delle informazioni: Collider.