YouTube: stop alla riproduzione in background sui browser mobile

Negli ultimi giorni si è diffuso un comportamento inatteso di YouTube legato alla riproduzione audio dei video su smartphone. Diversi utenti hanno indicato che, minimizzando il browser o spegnendo lo schermo, l’ascolto si interrompe in modo immediato. Il fenomeno ha coinvolto diverse applicazioni note come Samsung Internet, Brave, Vivaldi e Microsoft Edge, suggerendo una dinamica comune. In alcuni casi è apparsa una breve notifica tecnica con diciture legate ai media, subito rimossa dai controlli di sistema. L’insieme degli indizi ha fatto pensare a un cambiamento nella gestione dei contenuti quando la pagina non resta in primo piano. La continuità delle segnalazioni ha escluso un semplice errore temporaneo, portando a ipotizzare un intervento sui meccanismi di riproduzione.

Il chiarimento di Google

La spiegazione è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale attribuita a Google. Secondo quanto indicato, la funzione di riproduzione in background è destinata in modo esclusivo agli abbonati a YouTube Premium. In precedenza era possibile aggirare questo limite utilizzando il sito web mobile anziché l’app ufficiale, ma tale possibilità è stata eliminata per uniformare l’esperienza su tutte le piattaforme. La modifica è stata descritta come una scelta di coerenza tecnica e commerciale. L’azienda ha ribadito che l’ascolto con schermo spento rientra tra le funzioni a pagamento, insieme alla rimozione delle pubblicità e al download offline. La correzione applicata ai browser mobili ha chiuso una zona grigia che durava da tempo e che consentiva un uso alternativo del servizio.

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Il cambiamento ha avuto un impatto immediato su chi sfruttava YouTube come lettore musicale gratuito. La chiusura della finestra o il blocco del display ora fermano l’audio, rendendo necessario mantenere lo schermo acceso. La strategia appare in linea con precedenti interventi della piattaforma, come le limitazioni agli ad blocker introdotte negli ultimi mesi. La direzione intrapresa punta a rafforzare la distinzione tra accesso standard e servizi Premium, senza lasciare margini di utilizzo alternativo. Il risultato è una frattura tra le abitudini consolidate di molti utenti e le nuove regole operative. La reazione è stata di sorpresa e irritazione, soprattutto tra chi aveva adottato browser diversi dall’app ufficiale per un ascolto più comodo.